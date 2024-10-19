جيسوس يكشف موقف نيمار وبونو من مواجهة العين

أوضح جورج جيسوس المدير الفني لـ الهلال السعودي موقف نيمار من مواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا النخبة.

وانتصر الهلال على الفيحاء بنتيجة 3-0 وواصل الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "اليوم، يكمل نيمار عاما كاملا منذ إصابته، تعافى كلياً من الناحية الطبية، وشارك في التدريبات الجماعية، وسنرى إذا كانت الأمور إيجابية في اليومين المقبلين فسينضم لبعثة الفريق".

وعانى نيمار من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعدما شارك في 5 مباريات فقط مع الهلال منذ انتقاله.

وأضاف عن إصابة ياسين بونو: "لا نعلم حتى الآن إمكانية مشاركة بونو أمام العين من عدمها، نحن نتابع حالته أولا بأول".

وتعرض بونو لإصابة عضلية رفقة منتخب بلاده في التوقف الدولي ضد إفريقيا الوسطى.

ويحل الهلال ضيفا على العين يوم الإثنين المقبل في السابعة مساءً لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 6 نقاط فيما يحتل العين حامل اللقب المركز العاشر برصيد نقطة واحدة.