دورتموند يعود لطريق الانتصارات بفوز على سانت باولي في الدوري

عاد بوروسيا دورتموند إلى طريق الانتصارات بفوز هام على سانت باولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل رامي بنسبعيني وسيرهو جيراسي ثنائية دورتموند، بينما أحرز إريك سميث هدف سانت باولي.

وخسر دورتموند المباراة الماضية قبل التوقف الدولي ضد يونيون برلين بهدفين مقابل هدف.

ويقود نوري شاهين تدريب دورتموند، بعدما لعب للفريق تحت قيادة يورجن كلوب وقدم أفضل مستوياته.

وأحرز جيراسي هدفه السابع في آخر 6 مباريات مع دورتموند ويتألق كثيرا.

وافتتح بنسبعيني النتيجة في الدقيقة 43 لدورتموند برأسية رائعة.

وتعادل سميث لصالح سانت باولي في الدقيقة 78.

وجلب جيراسي الفوز لفريقه من صناعة جيمي جيتينس في الدقيقة 83.

ووصل دورتموند للنقطة 13 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني.

وتجمد رصيد سانت باولي عن النقطة الرابعة في المركز 16.

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