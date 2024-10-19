دورتموند يعود لطريق الانتصارات بفوز على سانت باولي في الدوري

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 00:22

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند

عاد بوروسيا دورتموند إلى طريق الانتصارات بفوز هام على سانت باولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل رامي بنسبعيني وسيرهو جيراسي ثنائية دورتموند، بينما أحرز إريك سميث هدف سانت باولي.

وخسر دورتموند المباراة الماضية قبل التوقف الدولي ضد يونيون برلين بهدفين مقابل هدف.

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ويقود نوري شاهين تدريب دورتموند، بعدما لعب للفريق تحت قيادة يورجن كلوب وقدم أفضل مستوياته.

وأحرز جيراسي هدفه السابع في آخر 6 مباريات مع دورتموند ويتألق كثيرا.

وافتتح بنسبعيني النتيجة في الدقيقة 43 لدورتموند برأسية رائعة.

وتعادل سميث لصالح سانت باولي في الدقيقة 78.

وجلب جيراسي الفوز لفريقه من صناعة جيمي جيتينس في الدقيقة 83.

ووصل دورتموند للنقطة 13 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني.

وتجمد رصيد سانت باولي عن النقطة الرابعة في المركز 16.

بوروسيا دورتموند الدوري الألماني سانت باولي نوري شاهين سيرهو جيراسي
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