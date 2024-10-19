بطولة إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة الأهلي ضد فلاورز البنيني في النهائي.. القناة الناقلة
السبت، 19 أكتوبر 2024 - 00:15
كتب : FilGoal
ضرب فلاورز البنيني موعدا مع الأهلي في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد للأندية الأبطال.
ويستضيف المغرب النسخة 44 من البطولة الإفريقية.
ولأول مرة يصل فريق من بنين لنهائي البطولة منذ عام 1998.
فيما يسعى الأهلي للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي ورفع رصيده لـ 7 ألقاب.
تعرف على طريق الأهلي في البطولة
دور المجموعات: الأهلي 67-11 ميكيل الإثيوبي
دور المجموعات: الأهلي 38-19 سي إف جي الكونغولي
دور المجموعات: الأهلي 45-14 النجم الكونغولي
ربع النهائي: الأهلي 33-13 رجاء أغادير المغربي
نصف النهائي: الأهلي 26-25 الزمالك
القناة الناقلة والموعد
تبدأ المباراة في السابعة والنصف من مساء السبت 19 أكتوبر 2025.
وتذاع عبر حساب الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عبر موقع "يوتيوب".
بإمكانك مشاهدة المباراة من هنـا.
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