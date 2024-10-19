كرة يد - فلاورز البنيني يتأهل لنهائي إفريقيا ويضرب موعدا مع الأهلي
السبت، 19 أكتوبر 2024 - 00:03
كتب : FilGoal
خطف فلاورز البنيني بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد بالفوز على المنتدى المغربي في نصف النهائي.
وضرب فلاورز موعدا مع الأهلي في نهائي البطولة يوم السبت في السابعة والنصف مساءً.
وتحقق فوز فلاورز بعد الوصول لشوطين إضافيين.
وانتهى الشوط الأول بتفوق بطل بنين بنتيجة 16-15، وفي الشوط الثاني استطاع لاعبو الفريق المغربي من خطف التعادل في الثانية الأخيرة بنتيجة 33-33.
وفي الشوطين الإضافيين استطاع الفريق البنيني من الفوز باللقب بنتيجة نهائية 40-38.
ولأول مرة يصل فريق من بنين لنهائي البطولة منذ عام 1998.
فيما يسعى الأهلي للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي ورفع رصيده لـ 7 ألقاب.
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