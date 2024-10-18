بدأت وانتهت في +90.. النصر يخطف فوزا مثيرا من الشباب في دربي الرياض

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 23:34

كتب : محمد رؤوف

كريستيانو رونالدو لاعب النصر يحتفل بهدفه في الشباب

في بعض المباريات تبدأ وتنتهي بعد وقتها الأصلي، بسبب عدم تقديم الجودة والمتعة الكافية للجماهير.

وهذا ما حدث في مباراة الشباب ضد النصر في دربي الرياض خلال الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وخطف النصر فوزا مثيرا بهدفين مقابل هدف في دربي الرياض.

أخبار متعلقة:
بعد نقلها من إيران.. تحديد ملعب استقلال طهران والنصر السعودي النصر يعيد لابورت في طائرة خاصة.. ويرفض إعادة حارسه البرازيلي بالطريقة نفسها نقل مباراة الاستقلال والنصر من إيران لملعب محايد بعد نقلها لملعب محايد.. الإمارات تستضيف قمة النصر السعودي والاستقلال الإيراني

وسجل هدفين النصر أيمريك لابورت وكريستيانو رونالدو، بينما أحرز هدف الشباب علي الحسين بالخطأ في مرماه.

وطرد محمد سيماكان مدافع النصر في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية.

وحصل سيماكان على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وأصبح رونالدو اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في التاريخ بعد سن الـ30 بـ446 متخطيا روماريو.

وأحرز رونالدو 5 أهداف في آخر 5 مباريات مع النصر إذ سجل في الشباب والعروبة والريان والوحدة والاتفاق.

ويعتبر رونالدو أكثر من سجل أهداف من نقطة الجزاء بـ4 أهداف.

وتمكن رونالدو من تسجيل جميع ركلات الجزاء التي سددها في الدوري السعودي منذ انضمامه للنصر.

ويشهد دربي الرياض بين الشباب والنصر أكثر عدد من البطاقات الحمراء بـ23 بطاقة حمراء في تاريخ دوري المحترفين.

وافتتح لابروت النتيجة في الدقيقة 69 بعد تسديدة قوية عقب ارتداد الكرة له من ضربة ركنية، وقبل ذلك كانت المباراة فقيرة فنيا وغير ممتعة.

وأحرز ساديو ماني هدف ثاني في الدقيقة 83 لكن لم يتم احتسابه لداعي التسلل.

وبدأت المباراة في تقديم المتعة والإثارة في الدقيقة 90 بعدما أحرز الشباب بنيران الصديقة بعد ارتطام الكرة في علي الحسن.

واستطاع رونالدو تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 96، تظن أن المباراة انتهت، لكن الإثارة لديها رأي آخر.

في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع حصل الشباب على ركلة جزاء بعد تدخل قوية من سيماكان ليطرد.

سدد عبر الرزاق حمد الله ركلة الجزاء وارتطمت في القائم، ليفوز النصر بالدربي.

بهذا الفوز وصل النصر إلى النقطة 17 في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 12 في المركز الرابع.

النصر الشباب الدوري السعودي كريستيانو رونالدو عبرد الرزاق حمد الله
نرشح لكم
جيسوس يكشف موقف نيمار وبونو من مواجهة العين الدوري السعودي – الهلال "الكامل" يفوز على الفيحاء.. و19 دقيقة تنصر أهلي جدة ضد الخليج موسيماني مديرا فنيا لـ استقلال طهران انتهت دربي الرياض - الشباب (1)-(2) النصر تشكيل دربي الرياض - رونالدو في هجوم النصر.. وحمد الله يقود الشباب تصفيات كأس العالم - قبل 5 أشهر.. البحرين تطلب نقل لقاء إندونيسيا بسبب "تهديدات مختلفة" تصفيات كأس العالم - مدرب أستراليا: أظهرنا شخصية قوية أمام اليابان.. وتنتظرنا مهمة صعبة أمام السعودية لاعب أوزبكستان يكشف سبب رفضه تسديد ركلة جزاء لمنتخب بلاده ضد الإمارات
أخر الأخبار
في أولى مباريات معسكر قطر.. الإسماعيلي يهزم البدع بخماسية 2 ساعة | الكرة المصرية
المدير الرياضي لفرانكفورت يكشف سر تطور عمر مرموش مع الفريق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كارسدورب: مورينيو وصفني بالخائن 8 مرات وتمادى كثيرا.. وأراد إرسال رسائل عن طريقي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر المصري - هاني سعيد: أين المفاجأة إذا فاز بيراميدز على الزمالك.. نمتلك المقومات 3 ساعة | الكرة المصرية
سليمان: فزنا بالسوبر الإفريقي "الأعلى" والآن ننزل للمحلي.. وطريق الأهلي أفضل ولكن 3 ساعة | الكرة المصرية
باريس سان جيرمان المستفيد.. موناكو المنقوص يتعثر ضد ليل 3 ساعة | الكرة الأوروبية
جيسوس يكشف موقف نيمار وبونو من مواجهة العين 3 ساعة | سعودي في الجول
دورتموند يعود لطريق الانتصارات بفوز على سانت باولي في الدوري 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا