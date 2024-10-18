بدأت وانتهت في +90.. النصر يخطف فوزا مثيرا من الشباب في دربي الرياض

في بعض المباريات تبدأ وتنتهي بعد وقتها الأصلي، بسبب عدم تقديم الجودة والمتعة الكافية للجماهير.

وهذا ما حدث في مباراة الشباب ضد النصر في دربي الرياض خلال الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وخطف النصر فوزا مثيرا بهدفين مقابل هدف في دربي الرياض.

وسجل هدفين النصر أيمريك لابورت وكريستيانو رونالدو، بينما أحرز هدف الشباب علي الحسين بالخطأ في مرماه.

وطرد محمد سيماكان مدافع النصر في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية.

وحصل سيماكان على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وأصبح رونالدو اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في التاريخ بعد سن الـ30 بـ446 متخطيا روماريو.

وأحرز رونالدو 5 أهداف في آخر 5 مباريات مع النصر إذ سجل في الشباب والعروبة والريان والوحدة والاتفاق.

ويعتبر رونالدو أكثر من سجل أهداف من نقطة الجزاء بـ4 أهداف.

وتمكن رونالدو من تسجيل جميع ركلات الجزاء التي سددها في الدوري السعودي منذ انضمامه للنصر.

ويشهد دربي الرياض بين الشباب والنصر أكثر عدد من البطاقات الحمراء بـ23 بطاقة حمراء في تاريخ دوري المحترفين.

وافتتح لابروت النتيجة في الدقيقة 69 بعد تسديدة قوية عقب ارتداد الكرة له من ضربة ركنية، وقبل ذلك كانت المباراة فقيرة فنيا وغير ممتعة.

وأحرز ساديو ماني هدف ثاني في الدقيقة 83 لكن لم يتم احتسابه لداعي التسلل.

وبدأت المباراة في تقديم المتعة والإثارة في الدقيقة 90 بعدما أحرز الشباب بنيران الصديقة بعد ارتطام الكرة في علي الحسن.

واستطاع رونالدو تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 96، تظن أن المباراة انتهت، لكن الإثارة لديها رأي آخر.

في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع حصل الشباب على ركلة جزاء بعد تدخل قوية من سيماكان ليطرد.

سدد عبر الرزاق حمد الله ركلة الجزاء وارتطمت في القائم، ليفوز النصر بالدربي.

بهذا الفوز وصل النصر إلى النقطة 17 في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 12 في المركز الرابع.

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