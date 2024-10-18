منافس الأهلي - التعادل السلبي الرابع.. شباب بلوزداد بلا فوز حتى الآن في الدوري الجزائري

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 23:23

كتب : FilGoal

عبد الرؤوف بن غيث - شباب بلوزداد

تعادل شباب بلوزداد مع مضيفه اتحاد العاصمة بدون أهداف.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الجزائري.

النتيجة تركت شباب بلوزداد في المركز العاشر بـ 4 نقاط من أول 5 جولات.

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ولم يحقق شباب بلوزداد أي انتصار منذ بداية الدوري الجزائري، بواقع 4 تعادلات وهزيمة.

وجميع هذه التعادلات الأربعة أتت سلبية بلا أهداف.

أما اتحاد العاصمة فيحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاط عن مولودية الجزائر.

ويتواجد شباب بلوزداد في مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، رفقة ستاد أبيدجان الإيفواري وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

شباب بلوزداد الدوري الجزائري منافس الأهلي
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