بعد عدم الانضمام لناد.. ستروتمان يعلن اعتزاله كرة القدم

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 23:09

كتب : FilGoal

كفين ستروتمان - محمد صلاح

أعلن الهولندي كيفين ستروتمان لاعب روما وجنوى ومارسيليا السابق اعتزاله كرة القدم.

وكتب لاعب الوسط عبر حسابه على إنستجرام "مسيرتي الكروية وصلت إلى النهاية، شكرا لكرة القدم".

واشتهر ستروتمان البالغ من العمر 34 عاما بتسديداته الصاروخية.

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كما عرف كثيرا بخط الوسط الناري في روما بتواجده رفقة رادجا ناينجولان ودينييلي دي روسي وميراليم بيانيتش قبل رحيل الأخير.

وارتدى ستروتمان شارة قيادة روما في مباراة ضد أودينيزي في موسم 2016-2017.

وتزامل ستروتمان مع الدولي المصري محمد صلاحلمدة موسمين في روما.

ولم يتمكن ستروتمان من الانضمام إلى أي نادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية عقب انتهاء عقده مع جنوى.

ولعب ستروتمان خلال مسيرته الكروية 487 مباراة وسجل 45 هدفا وصنع 82 آخر.

وتوج ستروتمان ببطولة السوبر الهولندي في 2013 مع بي إس في أيندهوفن، وكذلك كأس هولندا في موسم 2011-2012.

كيفين ستروتمان الدوري الإيطالي روما محمد صلاح
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