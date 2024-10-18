الدوري السعودي – الهلال "الكامل" يفوز على الفيحاء.. و19 دقيقة تنصر أهلي جدة ضد الخليج

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 22:28

كتب : FilGoal

سالم الدوسري لاعب الهلال يحتفل بهدفه في الفيحاء

يواصل الهلال تحقيق الفوز إذ انتصر على منافسه الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل الأهداف كل من ماركوس ليوناردو وسالم الدوسري ومحمد القحطاني.

ويسير الهلال بقوة في بطولة الدوري إذ حقق العلامة الكاملة ودمر الجميع في الجولات السبع.

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وصنع رينان لودي وجواو كانسيلو ومالكوم أهداف الفريق بالترتيب.

وافتتح ليوناردو أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة.

وضاعف الدوسري النتيجة في الدقيقة 65، واختتم القحطاني أهداف فريقه في الدقيقة 81.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الـ15 بـ5 نقاط فقط.

الخليج × الأهلي

وعلى الجانب الآخر تمكن أهلي جدة من الفوز على منافسه الخليج في الجولة ذاتها بثلاثة أهداف دون رد.

وأحرز فراس البريكان وإيفان توني ومريح دميرال أهداف أهلي جدة.

واستطاع البريكان تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 55 من صناعة توني.

وتألق توني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وأتم دميرال أهداف أهلي جدة في الدقيقة 74، ليتمكن الفريق من إنهاء الأمور في 19 دقيقة فقط.

وحصل خالد السميري لاعب الخليج على الطرد المباشر في الدقيقة 53.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أهلي جدة للنقطة العاشرة في المركز الخامس، وتجمد رصيد الخليج عند النقطة السابعة في المركز الـ12.

الهلال أهلي جدة الدوري السعودي سالم الدوسري إيفان توني
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