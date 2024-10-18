كرة طائرة - بمشاركة الأهلي.. البرازيل تستضيف كأس العالم للأندية 2024

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة استضافة البرازيل لنهائيات كأس العالم للأندية 2024.

وكان مقررا أن تستضيف الهند نهائيات البطولة حسبما أعلن في وقت سابق.

وستقام البطولة في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر في ملعب سابيازينيو أرينا في مدينة أوبرلانديا الواقعة بولاية ميناس جرايس البرازيلية.

ويعود مقعد إفريقيا للمشاركة في البطولة بعد غياب منذ 2016.

ويشارك الأهلي كونه بطلا لإفريقيا بعدما فاز على مولودية بوسالم التونسي في النهائي.

ويشارك الأهلي للمرة الرابعة بمونديال الأندية وكانت المرة الأخيرة في 2015.

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وتضم البطولة 8 فرق هم

الأهلي بطل إفريقيا

ترينتينو الإيطالي بطل أوروبا

لوبي سيتيانوفا الإيطالي وصيف أوروبا

بارايا البرازيلي مستضيف البطولة

سادا كروزيرو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية

سوسيداد فولي الأرجنتين وصيف أمريكا الجنوبية

فولاد سيرجان الإيراني بطل آسيا

شباب يازاد الإيراني وصيف آسيا