موسيماني مديرا فنيا لـ استقلال طهران

أعلن نادي استقلال طهران الإيراني تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا لقيادة الفريق.

وسيتولى مدرب الأهلي السابق تدريب الفريق لمدة موسم واحد.

وكتب النادي عبر حسابه على منصة أكس: "المدرب البالغ 60 عاما من جنوب إفريقيا، مع خبرة والعديد من البطولات الدولية، ينضم لقيادة استقلال طهران لمدة موسم واحد، بالتوفيق للفريق تحت قيادة مدربنا".

ويأتي تعيين موسيماني مدربا للفريق بعد أقل من ساعة عقب الخسارة من ذوب أهان أصفهان في الدوري الإيراني.

ويحتل الاستقلال المركز الـ11 برصيد 8 نقاط من 7 مباريات.

پیتسو موسیمانه سرمربی ۶۰ ساله اهل آفریقای جنوبی با کوله باری از تجربه و افتخارات متعدد بین المللی، با عقد قراردادی یک ساله به تیم بزرگ استقلال پیوست و هدایت این تیم را برعهده گرفت. به امید موفقیت استقلال بزرگ با هدایت این مربی 💙#متحد_همدل_وباهم pic.twitter.com/bcWi0M5lqy — استقلال (@fcesteghlaliran) October 18, 2024

وستكون مباراته الأولى أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا النخبة.

وستقام المباراة على استاد راشد الخاص بنادي شباب الأهلي بدبي، بعد قرار نقلها لملعب محايد بسبب الأوضاع في إيران.

ويحتل الاستقلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا النخبة برصيد 3 نقاط من مباراتين.

ويعد الاستقلال ثاني أكثر فريق تتويجا بلقب الدوري الإيراني بعد بيرسبوليس برصيد 9 ألقاب.

ومنذ الرحيل عن تدريب الأهلي خاض بيتسو عدة تجارب عربية مع أهلي جدة السعودي والوحدة الإماراتي وأبها السعودي.