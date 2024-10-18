هاني سعيد: "كعب الزمالك العالي"؟ لا أحب هذه الكلمة

رفض هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز اعتبار أن الزمالك "كعبه عالي" على فريقه في مواجهاتهما الأخيرة، وذلك قبل اللقاء المرتقب بينهما في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال سعيد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لا أحب هذه الكلمة. الزمالك فريق كبير ومواجهته صعبة في كافة الأحوال ولا أعتقد أنها مباراة سهلة للزمالك أيضا. سنبذل كل ما لدينا لأجل الفوز".

وأضاف "تعاقدنا مع عدة لاعبين جيدين نتمنى أن يقدموا لنا الإضافة".

وعنمواجهة اللاعبين لمشكلة في بداية مباريات الأهلي والزمالك بسبب ضغط الجماهير قال: "ليست لديهم أي مشكلة. الضغط الجماهيري طبيعي ولكننا نحاول ضم اللاعبين الذين سبق لهم اللعب أمام الجماهير واعتادوا على ضغطهم".

واكتملت صفوف بيراميدز في الإمارات بوصول الثلاثي المحترف، المغربي محمد الشيبي والكونغولي فيستون ماييلي والبوركينابي بلاتي توريه، استعدادا للمشاركة في كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز تدريبه الأساسي غدا السبت على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ولمدة ساعة واحدة، طبقا لتعليمات اللجنة المنظمة.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.