بمشاركة تريزيجيه وصناعة بنشرقي.. الريان يهزم الخور رغم إصلاح المدافع لخطأه
الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 21:18
كتب : FilGoal
بمشاركة جناح منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، تغلب الريان على مضيفه الخور بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة السابعة من الدوري القطري.
تريزيجيه
النادي : الريان
الهدف الأول للريان سجله المدافع يوهان بولي في مرمى فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة 5.
وسريعا في الدقيقة 9 تدارك بولي ما حدث وسجل هدف التعادل.
ولكن في الدقيقة 82 استرد الريان التقدم بهدف روجر جيديش، بصناعة المغربي أشرف بنشرقي نجم الزمالك السابق.
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أهداف المباراة|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 18, 2024
الخور 1 - 2 الريان#دوري_نجوم_أريدُ#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/jFpmhcPbQk
وترك تريزيجيه موقعه في الدقيقة 85 ليحل موسى عادل بدر بدلا منه.
الفوز رفع رصيد الريان إلى 9 نقاط في المركز السابع، بفارق 6 نقاط عن الدحيل المتصدر الذي لعب مباراة أقل.
وبذلك يعود الريان للانتصارات بعد خسارتين أمام الوكرة والعربي.
فيما تجمد رصيد الخور عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.