بمشاركة تريزيجيه وصناعة بنشرقي.. الريان يهزم الخور رغم إصلاح المدافع لخطأه

بمشاركة جناح منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، تغلب الريان على مضيفه الخور بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة السابعة من الدوري القطري.

الهدف الأول للريان سجله المدافع يوهان بولي في مرمى فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة 5.

وسريعا في الدقيقة 9 تدارك بولي ما حدث وسجل هدف التعادل.

ولكن في الدقيقة 82 استرد الريان التقدم بهدف روجر جيديش، بصناعة المغربي أشرف بنشرقي نجم الزمالك السابق.

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وترك تريزيجيه موقعه في الدقيقة 85 ليحل موسى عادل بدر بدلا منه.

الفوز رفع رصيد الريان إلى 9 نقاط في المركز السابع، بفارق 6 نقاط عن الدحيل المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

وبذلك يعود الريان للانتصارات بعد خسارتين أمام الوكرة والعربي.

فيما تجمد رصيد الخور عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.