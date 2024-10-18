كرة يد - سيدات الأهلي يخسرن في نصف النهائي أمام بترو أتليتكو الأنجولي

خسرت سيدات الأهلي أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 31-18 في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد سيدات.

وتقام النسخة الحالية في المغرب بمدينة العيون.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأنجولي بنتيجة 19-8.

ورغم محاولات تقليص الفارق إلا أنهن حافظن على النتيجة في النهاية.

وكانت سيدات الأهلي قد أقصين بريميرو دي أجوستو الأنجولي من ربع النهائي.

فوز كان مفاجئا إذ أقصين بطل آخر 8 نسخ.

ويعتبر بترو أتليتكو هو أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 19 مرة.

وحقق فريق سيدات الأهلي المركز الرابع في آخر نسخة من بطولة إفريقيا لأبطال الدوري.

بينما بريميرو دو أجوستو هو الفريق المتوج بآخر ثمانية ألقاب أقيمت من البطولة.

وحقق الأهلي لقب النسخة الأولى من البطولة والتي أقيمت في 1979.