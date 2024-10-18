بتواجد الصفقات الجديدة.. في الجول يكشف قائمة الزمالك في السوبر المصري

تتواجد الصفقات الجديدة في قائمة الزمالك للمشاركة في السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم الأحد على استاد آل نهيان في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

وتعافى مصطفى الزناري في القائمة رغم الإصابة، وكذلك نبيل عماد الذي تتضائل فرصة مشاركته ضد بيراميدز.

FilGoal.com يكشف قائمة الزمالك في السوبر المصري:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - جيفرسون كوستا - عمر جابر - أحمد محمود- محمود بنتايك - محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - محمد السيد - عبد الله السعيد - زياد كمال - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو" - كونراد ميشالاك - ناصر ماهر.

الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عمر فرج.

وإليكم قائمة المستبعدين

حسام أشرف ومحمد عاطف ومهاب ياسر وسيف جعفر وحازم أسامة – أسباب فنية

سيدي ندياي – إصابة في كاحل القدم

محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي – مواصلة البرنامج التأهيلي

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.