انتهت دربي الرياض - الشباب (1)-(2) النصر
الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 20:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الشباب ضد النصر في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي.
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انتهت
ق 90+13: حمد الله يهدر ركلة الجزاء.
ق 90+9: ضربة جزاااااء للشباب
ق 96: جوووووووووووووول رونالدو من ركلة الجزاء.
ق 94: ضربة جزاء للنصر.
ق 90: جووووووول التعادل بنيران الصديقة بعد ارتطام الكرة في علي الحسن.
ق 84: الحكم قرر عدم احتساب الهدف لداعي التسلل.
ق 83: جووووووووول ساديو ماني
ق 69: جوووووووول أيمريك لابورت بعد تسديدة قوية عقب ارتداد الكرة له من ضربة ركنية.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 42: رونالدو يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكت ترتطم في الشباك الخارجية.
ق 28: ماني يهدر فرصة لا تضيع بعدما انفرد بحارس المرمى
بداية المباراة
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