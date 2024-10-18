تشكيل دربي الرياض - رونالدو في هجوم النصر.. وحمد الله يقود الشباب

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 20:36

كتب : FilGoal

النصر السعودي

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لـ النصر تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة خصمه الشباب في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويبدأ المدرب الإيطالي بثلاثي هجومي وهو ساديو ماني وكريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – أيمريك لابورت – سالم النجدي

خط الوسط: عبد الله الخيري – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا

وعلى الجانب الآخر أعلن فيتور بيريرا مدرب الشباب تشكيل فريقه لدربي الرياض.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

خط الدفاع: حسين الصبياني – روبرت رينان – نادر الشراري – ويسلي هوت

خط الوسط: جوستافو كويار – كريستيان جوانكا – جياكومو بونافنتورا – يانيك كاراسكو

خط الهجوم: عبر الرزاق حمد الله – محمد الثاني

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الرابع بـ12 نقطة.

النصر الشباب دربي الرياض الدوري السعودي رونالدو حمد الله
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