تشكيل دربي الرياض - رونالدو في هجوم النصر.. وحمد الله يقود الشباب
الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 20:36
كتب : FilGoal
أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لـ النصر تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة خصمه الشباب في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
ويبدأ المدرب الإيطالي بثلاثي هجومي وهو ساديو ماني وكريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: بينتو
خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – أيمريك لابورت – سالم النجدي
خط الوسط: عبد الله الخيري – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو
خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا
وعلى الجانب الآخر أعلن فيتور بيريرا مدرب الشباب تشكيل فريقه لدربي الرياض.
وأتى التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: كيم سيونج جيو
خط الدفاع: حسين الصبياني – روبرت رينان – نادر الشراري – ويسلي هوت
خط الوسط: جوستافو كويار – كريستيان جوانكا – جياكومو بونافنتورا – يانيك كاراسكو
خط الهجوم: عبر الرزاق حمد الله – محمد الثاني
ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الرابع بـ12 نقطة.