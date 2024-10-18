السوبر المصري - اكتمال صفوف بيراميدز بوصول الثلاثي المحترف

اكتملت صفوف بيراميدز بوصول الثلاثي المحترف استعدادا للمشاركة في كأس السوبر المصري.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

وخاض الفريق أولى تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

واستمر المران في لمدة ساعة ونصف وأقيم على ملعب الكريكيت في أبوظبي، وشهد العديد من الوحدات والجمل الخططية التي نفذها الفريق بمشاركة جميع اللاعبين.

واكتملت الفريق بوصول الثلاثي المحترف: المغربي محمد الشيبي والكونغولي فيستون ماييلي والبوركينابي بلاتي توريه.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز تدريبه الأساسي غدا السبت على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ولمدة ساعة واحدة، طبقا لتعليمات اللجنة المنظمة.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.