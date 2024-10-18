يد - انتهى موسمه.. إصابة الدرع بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 19:23

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - فيزبريم المجري

أعلن نادي فيزبريم المجري إصابة الدولي المصري يحيى الدرع لاعب الفريق لكرة اليد.

وأفاد النادي عبر موقعه أن إصابة الدرع عبارة عن تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

وتعرض النجم، إلى إصابة قوية أثناء مباراة فريقه مع فريديريشيا الدنماركي الخميس الماضي.

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وانتهى موسم الدرع بسبب الإصابة وسيفتقد منتخب مصر لخدماته في بطولة العالم 2025 التي ستقام في يناير المقبل.

النجم المصري، غادر اللقاء محمولا وممسكا بركبته بسبب عدم قدرته على السير أو إكمال اللقاء.

وقال باسكوال في تصريحات نشرها موقع ناديه: "عندما تخسر لاعبا، سواء كان لاعبا من فريقك أو من الفريق الخصم يكون شعورا صعبا دائما. لا أحد يحب أن يرى مثل هذه المشاهد".

وأتم "إصابة يحيى الدرع كان لها تأثير على مستوانا. لقد فقدنا لاعبا عظيما، ربما لنهاية الموسم".

فيما قال الفرنسي نديم رميلي لاعب فيزبريم: "بعد إصابة يحيى الدرع حاولنا التركيز في المباراة، ولكن بعد أن انتهت المباراة، كان الجميع يفكر في الدرع. هذا هو المهم الآن".

وأكمل "إنه صديق مقرب جدًا لي، لذلك عندما انتهت المباراة، كل ما كنت أفكر فيه هو كيف حاله وكيف يمكنني أن أرفع معنوياته. هذا هو الأهم بالنسبة لي".

من جهة أخرى، فاز فيزبريم على فريديريشيا الدنماركي بنتيجة 34-32، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وتوج يحيى الدرع رفقة فيزبريم بلقب كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" قبل أيام على أرض مصر بعد الفوز على فريق ماجديبرج الألماني في النهائي.

لقب هو الخامس للنجم المصري صاحب الـ29 عاما رفقة فيزبريم بعد التتويج بلقبي الدوري والكأس المجريين في الموسمين المنقضيين بعد انضمامه إلى الفريق عام 2022 قادما من الزمالك.

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