القسم الثاني ب - إقالتان مع نهاية الجولة الثانية.. وانتصارات عديدة في الـ 6 مجموعات

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 19:20

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

انتهت مباريات الجولة الثانية لدوري القسم الثاني (ب) والتي شهدت إقالة 2 مدربين وتعيين بدلاء لهما.

وتقام مباريات الدوري من دورين، يصعد من كل مجموعة الثلاث أوائل إذ ينضموا لدورة ترقي تضم 6 فرق تقام من دورين يصعد بطلها لدوري المحترفين

وشهدت الجولة إقالتين بعد رحيل طارق السعيد من نبروه وتعيين محمد عبد الله، ورحيل جاد توفيق من شباب القزازين وتعيين سامح العربي.

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وجاءت نتائج الجولة الثانية في المجموعات الست.

المجموعة الأولى

كيما أسوان 3-1 قوص

طهطا 1-2 النصر للتعدين

المدينة المنورة 0-2 الأقصر

مكادي 1-2 الألومنيوم

شبان قنا 2-0 شباب سوهاج

المجموعة الثانية

المنيا 0-0 تليفونات بني سويف

الواسطى 0-2 أسمنت أسيوط

مسار 2-0 شباب طامية

مصر للمقاصة 3-0 بني مزار

البداري 2-1 الفيوم

نجوم مصر (راحة)

المجموعة الثالثة

النصر 2-0 6 أكتوبر بسيناء

المريخ 0-0 بورفؤاد

الشرقية 0-0 العبور

نجمة سيناء 2-1 جنوب سيناء

المستقبل 0-1 الشمس

المجموعة الرابعة

البلاستيك 0-1 تيم أف سي

اتحاد الشرطة 3-1 بنها

الإنتاج الحربي 3-2 مصر للتأمين

إيسترن كومباني 3-2 النجوم

دياموند 1-0 ألو إيجيبت

جمهورية شبين (راحة)

المجموعة الخامسة

دكرنس 1-1 دمياط

شباب تلا 0-0 ميجا سبورت

بني عبيد 3-1 نبروه

كفر الشيخ 0-1 مالية كفر الزيات

مركز شباب القزازين 1-2 بيلا

بايونيرز 0-2 صيد المحلة

المجموعة السادسة

أصحاب الجياد 2-1 الجزيرة بمطروح

طلائع الأسطول 1-1 الحمام

الزهور 1-0 دمنهور

الهلال بمطروح 0-2 دلفي

م ش كوم حمادة 2-2 المجد السكندري

الأولمبي (راحة)

القسم الثاني ب نبروه مركز شباب القزازين
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