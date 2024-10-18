القسم الثاني ب - إقالتان مع نهاية الجولة الثانية.. وانتصارات عديدة في الـ 6 مجموعات

انتهت مباريات الجولة الثانية لدوري القسم الثاني (ب) والتي شهدت إقالة 2 مدربين وتعيين بدلاء لهما.

وتقام مباريات الدوري من دورين، يصعد من كل مجموعة الثلاث أوائل إذ ينضموا لدورة ترقي تضم 6 فرق تقام من دورين يصعد بطلها لدوري المحترفين

وشهدت الجولة إقالتين بعد رحيل طارق السعيد من نبروه وتعيين محمد عبد الله، ورحيل جاد توفيق من شباب القزازين وتعيين سامح العربي.

وجاءت نتائج الجولة الثانية في المجموعات الست.

المجموعة الأولى

كيما أسوان 3-1 قوص

طهطا 1-2 النصر للتعدين

المدينة المنورة 0-2 الأقصر

مكادي 1-2 الألومنيوم

شبان قنا 2-0 شباب سوهاج

المجموعة الثانية

المنيا 0-0 تليفونات بني سويف

الواسطى 0-2 أسمنت أسيوط

مسار 2-0 شباب طامية

مصر للمقاصة 3-0 بني مزار

البداري 2-1 الفيوم

نجوم مصر (راحة)

المجموعة الثالثة

النصر 2-0 6 أكتوبر بسيناء

المريخ 0-0 بورفؤاد

الشرقية 0-0 العبور

نجمة سيناء 2-1 جنوب سيناء

المستقبل 0-1 الشمس

المجموعة الرابعة

البلاستيك 0-1 تيم أف سي

اتحاد الشرطة 3-1 بنها

الإنتاج الحربي 3-2 مصر للتأمين

إيسترن كومباني 3-2 النجوم

دياموند 1-0 ألو إيجيبت

جمهورية شبين (راحة)

المجموعة الخامسة

دكرنس 1-1 دمياط

شباب تلا 0-0 ميجا سبورت

بني عبيد 3-1 نبروه

كفر الشيخ 0-1 مالية كفر الزيات

مركز شباب القزازين 1-2 بيلا

بايونيرز 0-2 صيد المحلة

المجموعة السادسة

أصحاب الجياد 2-1 الجزيرة بمطروح

طلائع الأسطول 1-1 الحمام

الزهور 1-0 دمنهور

الهلال بمطروح 0-2 دلفي

م ش كوم حمادة 2-2 المجد السكندري

الأولمبي (راحة)