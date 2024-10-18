مران الزمالك – تدريبات تأهيلية لـ نبيل عماد.. وانتظام الزناري بعد العودة من الإصابة

أدى نبيل عماد لاعب الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق بعد إصباته في العضلة الخلفية مع منتخب مصر.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

وقاد لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى تدريبات قوية للثلاثي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وتم التركيز على سرعة رد الفعل، ولعب الكرة بالقدم تحت ضغط، بجانب التعامل مع التسديدات من مسافات متنوعة والعرضيات.

وعلى الجانب الآخر نفذ جوزيه جوميز المدير الفني عض الجوانب الفنية والخططية.

وانتظم مصطفى الزناري مدافع الفريق في التدريبات بشكل طبيعي بعد الإصابة التي كان يعاني منها.

تقابلت بعقة الفريق مع بيراميدز على هامش المران، وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على مصافحة لاعبي بيراميدز وأعضاء الجهاز الفني للفريق في ظل العلاقات الطيبة بين الناديين.

وعقد حسام المندوه أمين صندوق النادي ورئيس البعثة وكذلك أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني عقب المران للاطمئنان على أحوال الفريق والتعبير عن ثقتهما في التتويج ببطولة السوبر المصري.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

وتوج الزمالك بـ4 بطولات للسوبر المصري أعوام 2001، و2002، و2016، و2019

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.