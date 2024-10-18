كرة يد - تسديدة فيصل تمنح الأهلي تأهلا مثيرا على حساب الزمالك لنهائي بطولة إفريقيا

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 18:43

كتب : إسلام أحمد

الأهلي - كرة يد

حقق الأهلي فوزا قاتلا بنتيجة 26-25 على الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد للأندية أبطال الدوري.

وأقيمت المباراة في المغرب الذي يستضيف النسخة 44 من البطولة.

وتأهل الأهلي للنهائي بفوز مثير في الثانية الأخيرة وفي انتظار مواجهة الفائز من في انتظار الفائز من فلاورز البنيني والمنتدى المغربي.

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وتأهل الأهلي للنهائي بحثا عن حصد اللقب السابع والثاني على التوالي بعدما حقق لقب النسخة الماضية.

وصف المباراة

تقدم الأهلي مبكرا بنتيجة 4-1 بعد مرور 7 دقائق وقلص الأبيض الفارق لكن تقدم الأهلي ظل مستمرا بنتيجة 5-4 مع مرور 10 دقائق.

الأهلي تقدم بفارق 4 أهداف في الدقيقة 15 بنتيجة 9-5

وفي الدقيقة 20 استطاع الزمالك تقليص الفارق بنتيجة 10-9، وتعادل الفريقان في الدقيقة 20 بنتيجة 11-11 لأول مرة.

وفي الدقيقة 27 تقدم الزمالك بهدفين 13-11 وقلب تأخره لكن الأهلي عاد مجددا وتعادل سريعا وأنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 15-13.

وفي الشوط الثاني جاءت الأجواء هادئة في ظل تركيز وحذر كبير من الطرفين.

التعادل حكم بينهما في الدقيقة 38 بنتيجة 17-17.

وفي الدقيقة 43 تقدم الزمالك بفارق 3 أهداف بنتيجة 20-17.

وقلص الأهلي الفارق لـ 21-22 وطلب الزمالك وقت مستقطع في الدقيقة 49.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء تعادل الفريقان بنتيجة 22-22 وظل التعادل مستمرا حتى الدقيقة 57.

الأهلي تقدم 24-23 لكن الزمالك استفاد من النقص العددي وتعادل 25-25 قبل 30 ثانية على نهاية اللقاء.

وأهدر الأبيض فرصة التقدم بتسديدة رغم المرمى الخالي للأهلي.

وفي الثانية الأخيرة سدد عبد الرحمن فيصل تسديدة قوية ارتطمت بالقائمين وسكنت الشباك معلنة فوز الأهلي وتأهله للنهائي بنتيجة 26-25.

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