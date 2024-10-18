مؤتمر تين هاج: الإعلام يختلق الأكاذيب بشأن مستقبلي.. والمشروع سينجح في هذه الحالة

اتهم إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد بعض وسائل الإعلام باختلاق الأكاذيب بشأن أنباء إقالته.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه برينتفورد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الهولندي خلال مؤتمر صحفي: "نصير مزراوي متاح للمشاركة في المباراة، بينما كوبي ماينو وهاري ماجواير سيغيبان لبضعة أسابيع".

وأضاف "لا أستطيع إجبار لوك شو وتيريل مالاسيا للعودة من الإصابة والمشاركة".

وأكمل "أريد استعادة شو ومالاسيا في أقرب وقت ممكن نحن بحاجة إلى ظهير أيسر هذا أمر مؤكد، لكننا لا نريد إعادتهما ثم نفقدهما، علينا أن نفعل ذلك بحذر شديد".

وشدد "يجب أن نتسلق الجبال وهذه هي قمة كرة القدم، في بعض الأحيان يتعين عليك مواجهة التحديات ولكنني متأكد من أننا سنحقق النجاح".

وتابع "أنباء إقالتي؟ الضجيج الخارجي يأتي فقط من البعض منكم في وسائل الإعلام الذين يختلقون الحكايات والقصص الخيالية، ويجلبون الأكاذيب".

وأنهى حديثه قائلا: "الوضع داخل النادي هادئ ومتماسك وإذا التزمنا بالخطة، فنحن مقتنعون جدا بأنها ستكون ناجحة".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما يأتي برينتفورد في المركز الـ11 برصيد 10 نقاط.