ماركا: فيفا يدعو إنتر ميامي لـ كأس العالم للأندية 2025

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 17:45

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي -إنتر ميامي

كشف صحيفة ماركا عن دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنادي إنتر ميامي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامته في أمريكا.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

ويشارك الأهلي ضمن 32 فريقا ضمن أكبر بطولة على مستوى الأندية في تاريخ كرة القدم تحت رعاية فيفا في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

وحسب ماركا، فإن فيفا سيدعو إنتر ميامي الذي يضم ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم للمشاركة في البطولة بصفته أفضل فريق في الموسم للدوري الأمريكي وتتويجه بدرع المشجعين.

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وتغلب إنتر ميامي على كولمبوس كرو بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 32 وقبل جولتين من ختام مرحلة القسمين الشرقي والغربي.

ويُمنح درع المشجعين للفريق الأكثر حصدا للنقاط في موسم الدوري الأمريكي بقسميه الشرقي والغربي.

ويحصل حامل درع المشجعين على فرصة التأهل القاري لـ كأس أبطال كونكاكاف (تعادل دوري أبطال إفريقيا في أمريكا الشمالية).

وتأهل 30 فريقا حتى الآن لنهائيات كأس العالم للأندية 2025.

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- صنداونز الجنوب إفريقي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا 2023-24)

- ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)

المقعدان المتبقان كالآتي

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

- فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)

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