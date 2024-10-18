تحديد مواعيد ومباريات السوبر الإسباني في السعودية

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 17:41

كتب : FilGoal

السوبر الإسباني

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني 2024-25.

وتشارك فرق ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو وريال مايوركا في البطولة المقرر استضافتها في السعودية.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله والمُعروف باسم الجوهرة والذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج مباريات البطولة.

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وسبق أن استضاف نفس الملعب نهائي نسخة 2020 والتي انتهت بفوز ريال مدريد على حساب جاره أتليتكو.

وجاءت مواعيد المباريات

نصف النهائي: ريال مدريد × ريال مايوركا – 8 يناير 2025 – 10 مساءً

نصف النهائي: أتليتك بلباو × برشلونة – 9 يناير 2025 – 10 مساءً

النهائي – 12 يناير 2025 – 10 مساءً

ويشارك ريال مدريد كونه بطل الدوري الإسباني، وبرشلونة وصيفه، فيما يشارك أتليتك بلباو كونه بطل كأس ملك إسبانيا ومايوركا وصيفه.

وتستضيف المملكة العربية السعودية السوبر الإسباني للمرة الخامسة.

وتوج ريال مدريد باللقب 3 مرات في السعودية فيما توج برشلونة باللقب مرة وحيدة.

ويعد برشلونة الأكثر تتويجا باللقب برصيد 14 لقبا ويليه ريال مدريد برصيد 13 لقبا.

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