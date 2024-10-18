قرعة أبطال إفريقيا للسيدات - صدام نادي لـ مسار أمام صنداونز

أجريت قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات والتي تقام بالمغرب في الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر 2024، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وكان مسار (توت عنخ آمون سابقاً) قد تأهل لتصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن وقوع مسار المصري في المجموعة الثانية إلى جانب صنداونز الجنوب الإفريقي، حامل لقب نسختي 2021، و2023.

وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الجيش الملكي (المغرب) - نسور المدينة (السنغال) - تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) - جامعة ويسترن كيب (جنوب إفريقيا)

المجموعة الثانية: ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) - FC مسار (مصر) - البنك التجاري (إثيوبيا) - إيدو كوينز (نيجيريا)

واحتل مسار المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا، بعد أن حقق انتصارين على حساب جمعية سوسة التونسي (7-0) وأكبو الجزائري (4-2)، وتلقى هزيمة وحيدة من الجيش الملكي المغربي (1-0).

وبحسب لوائح البطولة، تأهل الجيش الملكي المغربي إلى النهائيات عن منطقة شمال إفريقيا. لكن بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد تنظيم البطولة إلى المغرب، يشارك الجيش الملكي بصفته الفريق المضيف، ليتأهل مسار للنهائيات بوصفه وصيف تصفيات منطقة شمال إفريقيا.

وأعلن كاف أن البطولة ستقام بالمغرب في الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر بمشاركة 8 أندية هي: FC مسار (مصر)، ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا - حامل اللقب)، الجيش الملكي (المغرب - ممثل البلد المضيف)، نسور المدينة (السنغال)، إيدو كوينز (نيجيريا)، تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)، البنك التجاري (إثيوبيا)، وجامعة ويسترن كيب (جنوب إفريقيا).

كما أعلن كاف عن حصول الفريق الذي يتوج بلقب النسخة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا للسيدات على جائزة مالية قدرها 400,000 دولار أمريكي، بينما سيحصل الوصيف على مبلغ 250,000 دولار أمريكي.

وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في مصر عام 2021 وتوج بها ماميلودي صنداونز، بينما توج الجيش الملكي المغربي بالنسخة الثانية التي أقيمت بالمغرب عام 2022، وعاد صنداونز ليحقق لقب النسخة الثالثة التي أقيمت في كوت ديفوار عام 2023.

ويأتي تأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.

وحققت سيدات مسار لقب كأس مصر موسم 2022-2023، قبل أن يواصلن الإنجازات بالفوز بثنائية الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي 2023-2024. كما يتصدر الفريق ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية في الموسم الحالي 2024-2025 بعد مرور جولتين على بدايته.

وتأتي مشاركة مسار في نهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات بالمغرب لتؤكد المسيرة الناجحة للنادي على صعيد الكرة النسائية في مصر والقارة السمراء.