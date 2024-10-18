السوبر المصري - أكرم توفيق عن مواجهة سيراميكا: إذا كنا في كامل تركيزنا سنفوز بسهولة

قدم أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي، رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا الأحد، في كأس السوبر المصري المقام في الإمارات.

وقال أكرم في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "نشكر الجماهير على الدعم الكبير ومنتظرينكم خلفا على الحلوة والمرة، ونستطيع إسعادكم دائما".

وأكمل نجم الأهلي رسالته: "نعدكم في كل المباريات القادمة أن نفوز ونفرحكم".

وعن المنافسة على لقب السوبر، أوضح: "لدي اعتقاد شخصي بأننا يجب أن نركز ونكون في حالتنا، إذا كنا في كامل تركيزنا ستكون المباراة سهلة، وهذا لا يقلل من قوة فريق سيراميكا".

وأضاف: "كل بطولة بالنسبة للجماهير غالية، الجماهير تعودت على الفوز بكل البطولات، سنبذل جهدنا للفوز ببطولة السوبر، نحن نلعب في نادي مطالب بالفوز بكل البطولات".

ويواجه الأهلي منافسه سيراميكا كليوباترا البطل التاريخي للمسابقة في نصف النهائي.

وتقام مواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في تمام الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل والموافق 20 أكتوبر الجاري.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

وتوج الزمالك بـ4 بطولات للسوبر المصري أعوام 2001، و2002، و2016، و2019.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.