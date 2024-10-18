السوبر المصري - رضا سليم: بدأنا صفحة جديدة.. وكبار الفريق ساعدوا داري وعطية الله

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 16:45

كتب : FilGoal

رضا سليم - الأهلي

تحدث المغربي رضا سليم جناح النادي الأهلي، عن زميلاه المغربيان ودور اللاعبين الكبار، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، في مباراة السوبر المصري المقام في الإمارات.

وقال سليم في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "كبار الفريق يحفزون اللاعبين لنكون جيدين في المباراة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور الأهلاوي".

وأوضح جناح الاهلي: "نستعد لمواجهة سيراميكا الفائز بكأس الرابطة، الأهلي لا يخشى أحدا، وأي فريق كبير يكون مستعد ذهنيا وبدنيا، وسنلعب بشخصية البطل في السوبر لنفوز".

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وعن زميلاه المغربيان المنضمان حديثا في فترة الانتقالات الصيفية، قال: "أشرف داري ويحيى عطية الله لاعبان دوليان لديهما الخبرات ولعبا مع المنتخب المغربي الأول، اللاعبون الكبار في الأهلي ساهما في اندماجهما مع المجموعة".

ووجه رضا سليم رسالة لجماهير الأهلي: "جمهور الأهلي رقم 1 ويعطي دفعة قوية للاعبين في الملعب، بدأنا صفحة جديدة وبإذن الله تكون سنة مليئة بالألقاب".

ويواجه الأهلي منافسه سيراميكا كليوباترا البطل التاريخي للمسابقة في نصف النهائي.

وتقام مواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في تمام الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل والموافق 20 أكتوبر الجاري.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

وتوج الزمالك بـ4 بطولات للسوبر المصري أعوام 2001، و2002، و2016، و2019.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

رضا سليم الأهلي السوبر المصري
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