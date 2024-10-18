السوبر المصري - قندوسي ولاكاي وإيبوكا على رأس قائمة سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 16:29

كتب : FilGoal

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

يتواجد الثلاثي الأجنبي، أحمد قندوسي وجون إيبوكا وفخري لاكاي على رأس قائمة سيراميكا كليوباترا لخوض بطولة السوبر المصري بالإمارات.

ويشارك فريق سيراميكا كليوباترا في البطولة بصفته بطل كأس الرابطة المصرية، وتعتبر تلك المشاركة هي الثانية على التوالي.

كما يتواجد محمود زلاكة المعار من بيراميدز وإسلام عيسى وحسين السيد القادم من المصري ضمن قائمة سيراميكا كليوباترا لبطولة السوبر.

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وجاءت قائمة سيراميكا كليوباترا لخوض السوبر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام - محمود كوكو - علي الجابري - إسلام ريشة

الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - سعد سمير - عبد الله مجدي - عبد الرحمن بودي - جاستس أرثر - احمد رمضان - أحمد عابدين - حسين السيد - محمد فايز

الوسط: محمود زلاكه - أيمن موكا - أحمد بلحاج - أحمد قندوسي - إبراهيم محمد - إسلام عيسى - محمد صادق - محمد عادل - محمد رضا - حسين حسني - عمرو قلاوة - نور علاء.

الهجوم: فخري لاكاي - جون إيبوكا - مرولن عثمان - عباس كيوني.

ويصطدم سيراميكا كليوباترا بمواجهة الأهلي البطل التاريخي للمسابقة في نصف النهائي.

وتقام مواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في تمام الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل والموافق 20 أكتوبر الجاري.

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وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

وتوج الزمالك بـ4 بطولات للسوبر المصري أعوام 2001، و2002، و2016، و2019.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

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