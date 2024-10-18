قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو.. عودة كورتوا وتعافي فينيسيوس

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 16:03

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد فياريال

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة تيبو كورتوا حارس المرمى بعد غيابه عن مواجهة الفريق الأخيرة أمام فياريال قبل فترة التوقف الدولي.

كما تعافى فينسيوس من إصابة في الرقبة تعرض لها خلال مواجهة فياريال، فيما يستمر غياب براهيما دياز نتيجة إصابته في الفخذ والتي تستمر لـ3 أشهر، وكذلك كارباخال الذي تعرض لإصابة قوية بتمزق في أربطة الركبة.

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وجاء قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى : تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرجيو ميستري

الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو​ - خيسوس فاييخو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - فران جارسيا

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - - داني سيبايوس

الهجوم: أردا جولر - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف برشلونة المتصدر بفارق 3 نقاط.

ريال مدريد سيلتا فيجو فينيسيوس كورتوا الدوري الإسباني
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