السوبر المصري - برنامج غذائي خاص لـ الأهلي في الإمارات

يخضع لاعبو الأهلي لبرنامج غذائي خاص خلال التحضيرات لخوض بطولة السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

وحرصت بعثة الأهلي بالإمارات على اصطحاب طاه خاص، لإعداد الوجبات الخاصة باللاعبين وفقا للبرنامج الغذائي لكل لاعب.

وعقد أحمد رمضان إخصائي التغذية جلسة مع الطاهي للاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالبرنامج الغذائي.

ويخوض الأهلي مساء اليوم مرانه الأول في الإمارات؛ استعدادا لمنافسات بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

من المقرر أن ينطلق المران في الخامسة بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي.

وكانت بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الخميس، ويرافق البعثة محمود الخطيب، رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

وتوج الزمالك بـ4 بطولات للسوبر المصري أعوام 2001، و2002، و2016، و2019.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.