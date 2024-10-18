خبر في الجول - سموحة يتمم اتفاقه مع المقاولون العرب لضم محمد سالم

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 14:02

كتب : عمرو نبيل هاني العوضي

محمد سالم - المقاولون العرب - طلائع الجيش

أتم نادي سموحة اتفاقه مع المقاولون العرب بشأن ضم مهاجمه محمد سالم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد سالم

النادي : المقاولون العرب

سموحة
المقاولون العرب

ويواصل سموحة تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سموحة أتم اتفاقه مع المقاولون العرب لضم محمد سالم معارا لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 5 ملايين جنيه.

أخبار متعلقة:
سموحة يضم الإيفواري كونيه في الجول يكشف كواليس 74 ركلة ترجيح في مباراة شباب سموحة ضد الزمالك سموحة يعلن ضم محمود صابر من بيراميدز.. وتحفظ وحيد على نظام الدوري خبر في الجول – سموحة يتمم الاتفاق لضم الوادي.. وموعد إعلان التعاقد

محمد سالم لعب الموسم المنصرم 29 مباراة مع المقاولون العرب وسجل 11 هدفا وصنع 3 آخرين.

وهبط المقاولون العرب إلى دوري المحترفين، فيما ختم سموحة الموسم المنصرم في المركز السادس.

وسبق لمحمد سالم اللعب لأندية: المقاولون العرب والزمالك والاتحاد السكندري.

سموحة أعلن منذ أيام تعاقده مع الإيفواري محمد كونيه في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وسبق أن أتم سموحة الاتفاق لضم محمود صابر لاعب بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وتعاقد سموحة أيضا في وقت سابق مع محمد سعيد جهينة لاعب فريق مركز شباب القزازين أحد أندية دوري القسم الثاني ب.

وكان سموحة قد تعاقد مع أدهم أحمد لاعب نادي بروكسي أحد اندية دوري المحترفين منذ أيام لتدعيم وسط ملعب فريقه.

كما علم FilGoal.com أن سموحة قد أتم استعارة النيجيري صامويل أمادي لمدة موسم من صفوف سيراميكا.

كذلك علم FilGoal.com أن النادي السكندري اتفق اتفاقه لضم عبد الكبير الوادي لاعب مودرن سبورت في صفقة انتقال حر.

بينما أعلن النادي عن تعاقده مع محمود صابر قادما من بيراميدز.

محمد سالم سموحة المقاولون العرب
نرشح لكم
السوبر المصري - اكتمال صفوف بيراميدز بوصول الثلاثي المحترف السوبر المصري - كما انفرد في الجول.. وصول الحكام إلى الإمارات الدوري المصري سيدات – انسحاب الاتحاد وفوز بـ 10 أهداف.. وهاتريك نهى يقود دجلة للانتصار القسم الثاني ب - إقالتان مع نهاية الجولة الثانية.. وانتصارات عديدة في الـ 6 مجموعات مران الزمالك – تدريبات تأهيلية لـ نبيل عماد.. وانتظام الزناري بعد العودة من الإصابة ماركا: فيفا يدعو إنتر ميامي لـ كأس العالم للأندية 2025 السوبر المصري - أكرم توفيق عن مواجهة سيراميكا: إذا كنا في كامل تركيزنا سنفوز بسهولة السوبر المصري - الزمالك يعلن تعافي الزناري من الإصابة
أخر الأخبار
Gaming – مركز جديد.. بطاقة خاصة لـ صلاح في FC 25 9 دقيقة | Gamers
تشكيل دربي الرياض - رونالدو في هجوم النصر.. وحمد الله يقود الشباب 9 دقيقة | آسيا
السوبر المصري - اكتمال صفوف بيراميدز بوصول الثلاثي المحترف 24 دقيقة | الكرة المصرية
السوبر المصري - كما انفرد في الجول.. وصول الحكام إلى الإمارات 46 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري سيدات – انسحاب الاتحاد وفوز بـ 10 أهداف.. وهاتريك نهى يقود دجلة للانتصار ساعة | رياضة نسائية
يد - انتهى موسمه.. إصابة الدرع بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي ساعة | كرة يد
القسم الثاني ب - إقالتان مع نهاية الجولة الثانية.. وانتصارات عديدة في الـ 6 مجموعات ساعة | القسم الثاني
مران الزمالك – تدريبات تأهيلية لـ نبيل عماد.. وانتظام الزناري بعد العودة من الإصابة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 2 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 3 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال