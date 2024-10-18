وكيله: أتشيمبونج اشتري فيلا و3 سيارات وأكاديمية من أموال الزمالك

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 12:57

كتب : FilGoal

أشيمبونج

كشف وائل الخربتاوي وكيل أعمال الغاني بنجامين أتشيمبونج لاعب الزمالك السابق، عن انتهاء أزمة اللاعب مع النادي.

وكان أتشيمبونج قد حصل في سبتمبر الماضي على حُكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الزمالك، بالحصول على مستحقاته المتأخرة، وهو ما يعرض الزمالك إلى إيقاف القيد مرة أخرى.

وقال الخربتاوي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2: "اللاعب استفاد ماديا كثيرًا من الزمالك، وصلت مستحقاته إلى مليون و100 ألف دولار، من أصل مستحقات 450 ألف دولار في بداية الأزمة".

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وأضاف وكيل اللاعب: "اللاعب اعتزل من 3 سنوات، وقام بشراء فيلا و3 سيارات وأنشأ أكاديمية في غانا مستفيدا من أموال الزمالك، الأزمة كان يجب أن تنتهي من فترة طويل".

وأعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك نهاية أزمة أتشيمبونج.

وكتب أدهم عبر منصة إكس: "الحمد لله. قام النادي بسداد كامل مستحقات اللاعب بنجامين أتشيمبونج وتم إغلاق ملف القضية بالكامل".

وقدم المهاجم البالغ عمره 33 عاما أداء طيبا مع الداخلية وتعاقد معه الزمالك في صيف 2017 لكن بعد نصف موسم رحل إلى بتروجت.

وانتقل أتشيمبونج إلى الشمال القطري في سبتمبر 2018.

وشارك الغاني في 46 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ولم ينضم أتشيمبونج إلى أي ناد منذ صيف 2021.

بذلك لم تعُد قضية أتشيمبونج تشكل أي خطر فيما يخص قدرة الزمالك على قيد اللاعبين.

ولكن على الجانب الآخر سبق وأن كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن وجود مشكلة أخيرة تهدد بحرمان الزمالك من القيد.

وقال سالم في تصريحات سابقة لقناة أون تايم سبورتس: "بعد مسألة أتشيمبونج لا تزال هناك قضية جايمي باتشيكو المدرب السابق وستكون هناك عقوبة تخص القيد أيضا لحين السداد".

وأوضح "حُكم لباتشيكو بقيمة مستحقاته كاملة ولكنه استأنف مطالبا بقيمة كامل عقده، وفي حالة تأييد الحكم سيكون له 500 ألف دولار هي المستحقات التي لم يتلقاها عن فترة عمله".

الزمالك أتشيمبونج عمرو أدهم
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