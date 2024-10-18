مدرب برينتفورد: الهجوم على تين هاج مبالغ فيه.. والأمر لا يتعلق به فقط

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 12:38

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

يرى الدنماركي توماس فرانك مدرب برينتفورد أن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يتعرض لضغط مبالغ فيه ووصفه بالمدرب الجيد.

ويلعب برينتفورد ضد مانشستر يونايتد يوم السبت ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقال توماس فرانك في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن تين هاج مدرب جيد، لقد فاز ببطولتين في موسمين، أعتقد أن الانتقادات أكثر من اللازم".

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تين هاج: لعبنا بشكل رائع لكن لم نصنع الفرص.. وأتحدث مع الإدارة دائما راتكليف عن مستقبل تين هاج: لست صاحب القرار جارديان: اجتماع قيادات مانشستر يونايتد لحسم مصير تين هاج.. وبديلان مقترحان تين هاج: لست قلقا من التعثر في المباريات المقبلة.. وأنا هنا من أجل تحقيق الفوز

واستدرك "لكنني أفهم كيف هو الحال إذا فاز الفريق، فإن المدرب رائع، وإذا خسر الفريق، فإن المدرب سيء للغاية، بينما الحقيقة غالبا ما تكون في المنتصف"

وشدد "الأمر لا يتعلق أبدا بالمدرب فقط، أو اللاعبين، أو الجماهير، أو الإدارة، بل هو خليط من كل هذه الأشياء".

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وشهد تين هاج على أسوأ بداية في تاريخ مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي بعدما جمع 8 نقاط فقط من 7 مباريات، ويحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب بريميرليج.

صحيفة جارديان البريطانية كشفت منذ أيام عن اجتماع بين مسؤولين كبار من مانشستر يونايتد وأعضاء اللجنة التنفيذية بالنادي في لندن لحسم مصير إريك تين هاج المدير الفني للفريق.

وذكرت الصحيفة أن الهولندي رود فان نيستلروي مساعد تين هاج، تم وضع اسمه كبديل مؤقت حال اتخاذ قرار برحيل.

وحضر الاجتماع السير جيم راتكليف، المالك الشريك وأكبر مساهم في النادي، والرئيس المشارك جويل جليزر مالك مانشستر يونايتد، والمغربي عمر برادة الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، ودان أشوورث المدير الرياضي، وجاسون ويلكوكس المدير التقني.

ولكن ذا أتليتك أوضحت أن موعد اجتماع لندن مقرر منذ فترة طويلة وليس كرد فعل على أداء الفريق ونتائجه خلال الفترة الأخيرة.

ولم يعلن نادي مانشستر يونايتد بعد عن أي قرارات نتيجة الاجتماع.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد بيرنتفورد
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