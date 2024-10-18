السوبر المصري - أوباما وأوجولا ورمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز.. وغياب مؤثر

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 12:19

كتب : بسام أبوبكر

يوسف إبراهيم أوباما - بيراميدز

يتواجد يوسف إبراهيم أوباما وصديق أوجولا على رأس قائمة بيراميدز لخوض بطولة السوبر المصري.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في إطار نصف نهائي السوبر المصري.

وضم بيراميدز 4 صفقات خلال هذا الصيف وهم: أوباما وصديق إيجولا وطارق علاء وعبد الرحمن مجدي، وجميعهم يتواجدون في قائمة الفريق.

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كما يتواجد رمضان صبحي ومصطفى فتحي وفيتسون مايللي هداف الفريق بالقائمة.

بينما يغيب المغربي وليد الكرتي عن المشاركة في البطولة بسبب إصابته في غضروف الركبة.

ووصلت بعثة الفريق صباح اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة إلى أبوظبي العاصمة الإماراتية.

وجاءت قائمة بيراميدز لخوض السوبر:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة نبيه - إبراهيم عادل - صديق إيجولا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

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وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

وتوج الزمالك بـ4 بطولات للسوبر المصري أعوام 2001، و2002، و2016، و2019.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

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