الدوري السعودي - جيسوس يحدد بديل ياسين بونو في الهلال

استقر جورج جيسوس مدرب الهلال السعودي على البديل الأنسب لتعويض الدولي المغربي ياسين بونو.

وأعلن الهلال إصابة ياسين بونو بتمدد في العضلة الخلفية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن جيسوس استقر على الدفع بمحمد الربيعي في حراسة مرمى الهلال في ظل إصابة بونو.

وأوضحت التقارير أن الربيعي سيحرس مرمى الهلال بعد إصابة الثنائي بونو ومحمد العويس الذي يعاني من إصابة في الظهر أيضا.

وأصيب بونو خلال لقاء المغرب ضد إفريقيا الوسطى بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ولم يعلن الهلال مدة غياب ياسين بونو عن صفوفه، فيما ذكرت شبكة beIN sports أن فترة غياب بونو قد تصل إلى 3 أسابيع، بينما أوضحت قناة العربية أن اللاعب سيعود إلى الملاعب خلال أسبوع.

الهلال سيلعب ضد الفيحاء في الجولة السابعة من الدوري السعودي مساء اليوم الجمعة المقبل، قبل أن يواجه العين يوم الاثنين المقبل في مواجهة مرتقبة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

محمد الربيعي صاحب الـ 27 عاما، انضم إلى الهلال في يناير الماضي، قادما من أهلي جدة.

واكتفى الربيعي بالجلوس احتياطيا في 15 مباراة، ولم ينل فرصة اللعب بالقميص الأزرق مطلقا.