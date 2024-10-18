القسم الثاني ب - محمد عبد الله مديرا فنيا لنادي نبروه

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 11:43

كتب : رضا السنباطي

محمد عبد الله

سيخوض محمد عبد الله لاعب الأهلي والزمالك السابق تجربة تدريبية جديدة في دوري القسم الثاني ب.

وسيتولى محمد عبد الله تدريب نبروه خلفا لطارق السعيد.

وقرر مجلس إدارة نادي نبروه تعيين محمد عبد الله مديرا فنيا للفريق خلفا لطارق السعيدعقب الهزيمة من بني عبيد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ويشارك نبروه في المجموعة الخامسة بدوري القسم الثاني ب.

وحصد نبروه نقطة من مباراتين فقط بعد التعادل مع شباب تلا والخسارة أمام بني عبيد.

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دوري القسم الثاني ب

كان من المفترض تكوين الدوري من 63 فريقا، بعد صعود أوائل القسم الثالث فقط، ولكن عدد الفرق ارتفع إلى 65 بعد قرار اتحاد الكرة بصعود الجزيرة وبنها لتقدمهما بشكوى حول أحقيتهما في الصعود.

تم تقسيم الدرجة الثانية ب لثلاث مجموعات ، مجموعة الصعيد وتضم (21 ) فريقا، ومجموعة بحري وتضم 22 فريق، ومجموعة القاهرة وتضم 22 فريقا.

وتنقسم مجموعة الصعيد إلى مجموعتين (أ) وتضم 11 فريقا و(ب) وتضم 10 فرق.

مجموعة بحري تم زيادتها إلى 22 فريقا بعد صعود الجزيرة بمطروح وزيادة أيضا عدد مجموعة القاهرة إلى 22 فريقا بعد صعود بنها.

مجموعة بحري ومجموعة القاهرة سيكون نظام الدوري من مرحلتين كل فريق سيخوض 21 مباراة في المرحلة الأولى ثم يتم تقسيم الأندية إلى مجموعة صعود تضم 11 فريقا ومجموعة هبوط تضم 11 فريقا ليصبح إجمالي عدد المباريات 31 مباراة.

ويتأهل 3 أندية من المجموعات الثلاث إلى منافسات دوري المحترفين.

القسم الثاني ب نبروه محمد عبد الله
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