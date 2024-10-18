مواعيد مباريات الجمعة 18 أكتوبر - يد الأهلي والزمالك في نصف نهائي إفريقيا.. ودربي سعودي

يشهد اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف الألعاب.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد.

وفي الدوري السعودي يلعب النصر بقيادة كريستيانو رونالدو امام الشباب في دربي مدينة الرياض ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وسيكون محمود حسن تريزيجيه على موعد مع مواجهة فريقه الريان أمام الخور ضمن بطولة الدوري القطري.

أما محمد النني سيلعب مع الجزيرة ضد اتحاد كلباء ضمن منافسات الدوري الإماراتي.

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نصف نهائي رجال وسيدات بطولة إفريقيا

رجال

الأهلي × الزمالك (5 مساء) وتذاع المباراة عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة اليد.

سيدات

الأهلي × بترو أتليتكو (7:30 مساء)

الدوري السعودي

الخليج × أهلي جدة.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع وتذاع على قناة ssc sport extra 2.

الهلال × الفيحاء.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتذاع على قناة ssc sport extra 1.

الشباب × النصر.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع على قناة ssc sport 1.

دوري نجوم قطر

الخور × الريان.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء وتذاع على قنوات الكاس القطرية

الدوري الإماراتي

الجزيرة × اتحاد كلباء.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع على قناة أبوظبي الرياضية.

الدوري المصري للسيدات

الاتحاد السكندري × مسار.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا

الجونة × بيراميدز وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا.