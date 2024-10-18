بمشاركة 167 فريقا بعد صعود "ثواني الرابع".. الكشف عن نظام القسم الثالث

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن نظام مسابقة دوري القسم الثالث.

وجاء ذلك بعد صعود أصحاب المركز الثاني في القسم الرابع والبالغ عددهم 25 فريقا.

وبذلك يصبح عدد الأندية 167 فريقا تم تقسيمهم إلى 12 مجموعة، مع تقسيم المجموعة الأخيرة إلى قسمين (أ) و(ب).

وسيتم الإعلان عن لائحة الدوري خلال أيام.

وتقام القرعة في المناطق يوم الأحد المقبل.

وطالبت الأندية الصاعدة من ثواني القسم الرابع بمد القيد حتى تستطيع قيد لاعبيها الجدد بعد رحيلهم عقب تأخر صدور قرار بصعودهم.

وإليكم تقسيم مجموعات دوري القسم الثالث: