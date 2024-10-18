لابورتا: هذا سبب رحيل تشافي ومستقبل دوري السوبر الأوروبي

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 00:59

كتب : FilGoal

تشافي المدير الفني لبرشلونة وخوان لابورتا رئيس برشلونة وديكو المدير الرياضي لبرشلونة

رفض خوان لابورتا رئيس برشلونة اعتبار مدحه المستمر في المدرب الحالي هانزي فليك ذما في سابقه تشافي هيرنانديز.

وقال لابورتا في حواره عبر "بودكاست الرئيس": فليك أحدث ثورة في برشلونة. إنه لطيف وقريب من الناس وصارم ومنضبط. إنه محترف ولكنه يتعامل مع الآخرين بطريقة إنسانية".

وأضاف " تشافي وصل في لحظة صعبة ونجح في تحقيق نتائج جيدة حيث فاز بكأس السوبر والدوري. بعد ذلك لم تسر الأمور بشكل جيد وهذا سبب التغيير".

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وأوضح "هذا ليس انتقادا لتشافي. كان يجب فعل الأفضل لبرشلونة كما فعلت سابقا مع رونالد كومان (المدرب الأسبق). الأهم هو النادي".

وواصل "بعض القرارات التي اتخذتها أحزنتني لكن يجب فعل الأفضل لبرشلونة. مثلا كان من الصعب اتخاذ قرار رحيل رونالدينيو، ولكنه كان ضروريا".

وعن نظام دوري الأبطال الجديد قال: "كنت أعتقد أنهم سيمنحونا المزيد من المال، ولكن اتضح أنهم سيمنحونا المزيد من المباريات. كنت أتوقع أن تكون مختلفة قليلاً، فمسألة عدم وجود مباريات إياب تشوه الأمور".

وعن إمكانية التعاقد مع نجم كبير في المستقبل قال: "بالنسبة لبرشلونة كل شيء ممكن، ولكننا لن نتعاقد لمجرد التعاقد".

وعن مشروع دوري السوبر الأوروبي قال: "إنه أكثر نشاطا من ذي قبل. ما يجب فعله هو التوصل لاتفاق مع منظمات كرة القدم، فيجب أن يلعب برشلونة دور حلقة الوصل بين المنظمات وبين دوري السوبر".

وعن مستقبل العقود كشف: "سيتم تجديد عقد جافي قريبا، ولدينا على قائمة الأولويات رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج وبيدري. أما بالنسبة لروبرت ليفاندوفسكي، فإذا لعب 50% من المباريات سيتم تجديد عقده تلقائيا لعام إضافي".

وعن تفكيره في تقديم موعد الانتخابات المقرر لها 2026 قال: "لم أفكر في ذلك. دائمًا أكمل فترات ولايتي وهذا جزء من الديمقراطية. الأعضاء اختاروني وإذا شعرت أنني قمت بعمل جيد قد أترشح مرة أخرى".

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