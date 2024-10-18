تنس - نادال يخسر من ألكاراز في نصف نهائي بطولة الملوك.. ويضرب موعدا مع دجوكوفيتش

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 00:53

كتب : FilGoal

رافائيل نادال - تنس

خسر الإسباني رافاييل نادال أمام مواطنه كارلوس ألكاراز في نصف نهائي بطولة ملوك التنس بالسعودية ضمن موسم الرياض.

وتغلب ألكاراز على نادال بنتيجة مجموعتين دون مقابل ليتأهل إلى نهائي البطولة.

المباراة كانت الأولى لنادال بعد أيام من الإعلان عن اعتزله التنس بشكل رسمي مع نهاية العام الجاري.

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وكان ألكاراز قد تأهل لنصف النهائي بعد فوزه على الدنماركي هولجر رون في افتتاح البطولة.

فيما بدأ نادال البطولة من الدور نصف النهائي.

وقال نادال في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "اتخذت قرار اعتزالي قبل عدة أشهر ولقد أخذت بعض الوقت في التفكير ولكنني أعطيت نفسي عدة أسابيع وجاوبت على نفسي باتخاذ القرار الصحيح".

وأضاف "حضرت إلى هنا لأستمتع باللعب، وحاولت تقديم أفضل أداء لي".

فيما قال ألكاراز "أشعر بالحزن لأنها ستكون مواجهتي الأخيرة أمام نادال، سأحاول أن أفعل ما فعله طوال مسيرته".

وضرب ألكاراز موعدا في النهائي ضد الإيطالي يانيك سينر الذي هزم الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

بيما يلتقي نادال مع دجوكوفيتش في مباراة تحديد المركز الثالث.

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ويسبق المواجهة النهائية لقاء من العيار الثقيل يحدد صاحب المركز الثالث، ويجمع بين نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الرابع الذي خسر بدوره أمام الإيطالي يانيك سينر.

وفاز سينر المصنف الأول على العالم بالمباراة بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة واحدة فاز بها دجوكوفيتش المصنف الرابع عالميا.

وبذلك تأهل سينر البالغ من العمر 23 عاما إلى نهائي بطولة Six Kings Slam ليلاقي كارلوس ألكاراز.

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وكان سينر قد تأهل لنصف النهائي بعد فوزه على الروسي دانييل مدفيديف في افتتاح البطولة.

فيما بدأ دجوكوفيتش البطولة من الدور نصف النهائي.

وتقام البطولة بين 6 من أشهر لاعبي العالم وعلى رأسهم الماتادور الإسباني رافائيل نادال، بالإضافة لنوفاك دجوكوفيتش الأكثر تتويجا ببطولات الجراند سلام.

ويشارك كل من الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال ومواطنه كارلوس ألكارازا بجانب كل من دانييل مديفيديف وجانيك سينر المتوج بلقب أستراليا المفتوحة هذا العام وأخيرا هولجر رون الموهبة الدنماركية.

ويذكر أن نوفاك دجوكوفيتش حصد 24 لقبا من البطولات الكبرى "جراند سلام".

بينما سبق لنادال، الذي أعلن اعتزاله قبل أيام، تحقيق 22 لقبا من ألقاب الجراند سلام.

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