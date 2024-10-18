يد - انتصارات مصرية في دوري أبطال أوروبا.. وإصابة مرعبة

شهدت الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد انتصار الفرق التي تضم لاعبين مصريين، بينما ضربت إصابة قوية النجم يحيى الدرع لاعب فيزبريم المجري.

وانتصر باريس سان جيرمان على دينامو بوخارست بنتيجة 35-32.

وسجل علي زين نجم دينامو بوخارست 5 أهداف من 7 محاولات.

بينما يحيى خالد غاب عن صفوف سان جيرمان بسبب الإصابة

وفاز سبورتنج لشبونة على فوكس برلين بنتيجة 35-33.

وشارك الحارس محمد علي لبعض الوقت واهتزت شباكه بـ11 هدفا.

وتمكن فيزبريم من إسقاط فريديريشيا الدنماركي بنتيجة 34-32.

المباراة شهدت إصابة قوية ليحيى الدرع قد تبعده لنهاية الموسم.

ويحتل سبورتنج لشبونة الصدارة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة عن فيزبريم وباريس سان جيرمان.

فيما يحتل دينامو بوخارست المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

إصابة مرعبة للدرع

وأوضح تشافي باسكوال مدرب فيزبريم المجري أن لاعبه المصري يحيى الدرع قد يغيب لنهاية الموسم بسبب الإصابة القوية التي ضربته أمام فريديريشيا .

وتعرض يحيى الدرع النجم المصري لفريق فيزبريم المجري لكرة اليد، إلى إصابة قوية أثناء مباراة فريقه مع فريديريشيا الدنماركي.

وقال باسكوال في تصريحات نشرها موقع ناديه: "عندما تخسر لاعبا، سواء كان لاعبا من فريقك أو من الفريق الخصم يكون شعورا صعبا دائما. لا أحد يحب أن يرى مثل هذه المشاهد".

وأضاف "إصابة يحيى الدرع كان لها تأثير على مستوانا. لقد فقدنا لاعبا عظيما، ربما لنهاية الموسم".

وخرج يحيى الدرع مصابا أثناء مباراة فريقه ضد فريديريشيا الدنماركي في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.

في حالة غياب الدرع حتى نهاية الموسم سيفقد منتخب مصر أحد أبرز نجومه في بطولة العالم 2025 يناير المقبل.

فيما قال الفرنسي نديم رميلي لاعب فيزبريم: "بعد إصابة يحيى الدرع حاولنا التركيز في المباراة، ولكن بعد أن انتهت المباراة، كان الجميع يفكر في الدرع. هذا هو المهم الآن".

وأكمل "إنه صديق مقرب جدًا لي، لذلك عندما انتهت المباراة، كل ما كنت أفكر فيه هو كيف حاله وكيف يمكنني أن أرفع معنوياته. هذا هو الأهم بالنسبة لي".

النجم المصري، غادر اللقاء محمولا وممسكا بركبته بسبب عدم قدرته على السير أو إكمال اللقاء.

ورغم إن الإصابة تبدو في الركبة، لكن النادي المجري لم يعلن عن تشخيص الإصابة النهائي بعد.

وتوج يحيى الدرع رفقة فيزبريم بلقب كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" قبل أيام على أرض مصر بعد الفوز على فريق ماجديبرج الألماني في النهائي.

لقب هو الخامس للنجم المصري صاحب الـ29 عاما رفقة فيزبريم بعد التتويج بلقبي الدوري والكأس المجريين في الموسمين المنقضيين بعد انضمامه إلى الفريق عام 2022 قادما من الزمالك.