ثروت سويلم: جدول الدوري سيتم إعلانه كاملا.. وهذه التعديلات تمت في اللائحة

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عن إجراء تعديلات على لائحة الدوري الممتاز للموسم المقبل.

وقال سويلم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لائحة الموسم الجديد سيتم الإعلان عنها يوم السبت".

وأوضح "تم فيها تغليظ عقوبات التجاوز ضد الحكام وفرض غرامة مالية على الإنذار".

وعن الجدول الجديد قال: "سيتم إعلان جدول مباريات الموسم الجديد كاملا من الجولة الأولى للأخيرة مع إجراء القرعة".

وبخصوص هوية من سيدير المسابقات في الموسم المقبل قال: "الرابطة لم تتوصل لقرار بشأن ذلك".

أعلنت رابطة الأندية موعد إجراء قرعة الموسم الجديد من بطولتي الدوري المصري وكأس الرابطة.

ومن المتوقع انطلاق الدوري المصري لموسم 2024 - 2025 بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وخاطبت رابطة الأندية المصرية الجهات المعنية بإقامة قرعتي الدوري وكأس الرابطة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري.

وتنطلق مراسم القرعة في تمام الثالثة عصرا بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن تجري الشركة الألمانية قرعة الدوري المصري بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف.

واستقرت رابطة الأندية المصرية على إقامة الموسم الجديد من الدوري المصري بشكل جديد.

ويقام الدوري المصري لموسم 2024 - 2025 من دور واحد بينما الدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين.

وتضم كل مجموعة 9 فرق ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 بدلا من 34.

وتتنافس الفرق الـ 9 الأولى من الدور الأول على اللقب في الدور الثاني، بينما الـ 9 فرق الأخرى تنافس على الهبوط.

وتقرر هبوط فريقين فقط من دوري الموسم المقبل بدلا من ثلاثة.

ومن المتوقع أن ينتهي الموسم المقبل قبل منتصف شهر يونيو القادم.