بوليسيتش: ميلان غير مسيرتي إلى الأفضل

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 00:07

كتب : FilGoal

لياو - بوليسيتش

أعرب كريستيان بوليستش لاعب ميلان عن سعادته البالغة بمسيرته الحالية مع النادي الإيطالي.

ويلعب بوليسيتش بقميص ميلان منذ صيف 2023 قادما من تشيلسي.

وقال اللاعب الأمريكي عبر قناة "Bob Do Sports" على يوتيوب: " أحب إيطاليا كثيرا، وكذلك ميلان لقد تغيرت مسيرتي إلى الأفضل، أنا أستمتع بمسيرتي حقا".

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وأضاف "لم أشاهد أجمل من سان سيرو، المشجعون، الملعب وكل شيء. أنا أعيش بالقرب من بحيرة كومو في ميلانو وكل الأمور رائعة".

وأتم "أتحدث دائما مع أصدقائي عن حقيقة أنه، حتى لو كنا نتنافس على أشياء صغيرة، أريد الفوز كثيرا لدرجة أنني أبحث دائما عن طريقة للقيام بذلك، في الكثير من المواقف".

صاحب الـ26 عاما بدا مسيرته مع بوروسيا دورتموند في عام 2016.

وفي يناير 2019 انتقل بوليسيتش إلى تشيلسي الإنجليزي قبل أن يعود معارا إلى دورتموند لمدة 6 أشهر.

وفي صيف 2023 انتقل بوليسيتش إلى ميلان ليخوض تجربته الأولى في الدوري الإيطالي.

ولعب بوليسيتش 59 مباراة بقميص الروسونيري وسجل 21 هدفا وصنع 13 بجميع المسابقات.

ميلان بوليسيتش
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