لابورتا: رفضنا عرضا خرافيا لضم يامال.. والراحلون لن يجدوا مكانا مثل برشلونة

كشف خوان لابورتا رئيس برشلونة في حوار مطول عن مستقبل ملعب كامب نو بعد التجديد، وعرض كبير تم رفضه للتعاقد مع لامين يامال.

وقال لابورتا في حواره عبر "بودكاست الرئيس" الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو: "شكل ملكية النادي لن يتغير وسيظل النادي ملكا للأعضاء. هذا لن يتغير أبدا".

وأوضح "اجتماع الأعضاء لمناقشة الميزانية سيتم عن بعد لأن التنسيق الإلكتروني سيسمح لنا بمشاركة أكبر عدد ممكن من الأعضاء. الأعضاء الألف الأوائل سيكون لهم حق الحضور في القاعة".

وعن الوضع الاقتصادي للنادي قال: "نحقق تقدما ملحوظا ونربح أكثر مما ننفق. الدخل ارتفع بنسبة 41% بينما انخفضت النفقات بنسبة 22%".

وأكمل "الأموال تدخل بالفعل من الشركات المستثمرة. لم تتم عملية التعافي بشكل كامل، ولا أحب النظر للماضي ولكن حين وصلنا كان الوضع في غاية السوء. كنا على وشك الإفلاس في الحقيقة".

وتابع "قللنا الأجور بحوالي 170 مليون يورو. ونحن نشتري بمسؤولية، ونملك ما لا يملكه غيرنا وهو أكاديمية لا ماسيا".

وكشف "البعض يعتقد أن عمليات البيع تمت لتحقيق التوازن المالي ولكن هذا ليس صحيحا. البيع الذي تم كان لأسباب رياضية. سواء كان عثمان ديمبيلي أو مارك جويو".

وتابع "لا يوجد مكان مثل برشلونة وسيعرفون ذلك. نريد بقاء من يريدوا اللعب هنا. تلقينا عرضا بـ 250 مليون يورو لشراء لامين يامال ورفضته".

وواصل" لم نرغب في بيع لاعب هام لأننا نرى أهمية الحفاظ على الفريق وأعتقد أننا لم نخطئ في ذلك. فليك يستخرج الكثير من اللاعبين الحاليين، وصحيح أن جوندوجان قد غادر ولكن أولمو أتى، وبعض اللاعبين يقدموا أداء أفضل مثل رافينيا وتشافي".

وعن مستقبل ملعب كامب نو قال: "عملية تجديد الملعب كانت مخاطرة ولكنها تمت دون إنفاق مال الأعضاء. خاطرنا بممتلكات النادي ولكنها كانت مخاطرة تحت السيطرة".

وأكمل "أحترم الآراء المعارضة ولكن أغلب مشجعي برشلونة سعداء. الهجمات على الإدارة تهدف لإضعافنا، وأعتقد أننا نستحق ثقة الأعضاء".

وتابع "إذا لم تحدث أمور خارجة عن السيطرة سنعود إلى كامب نو في بداية 2025. سيكون لدينا أفضل ملعب في العالم والأكبر في أوروبا ويتسع لحوالي 105 ألف متفرج".

وعن عقد الرعاية مع نايكي قال: "سيكون لدينا أفضل عقد في عالم كرة القدم. كان من الممكن توقيعه في أغسطس ولكن لم يتم ذلك لأني أردت الحصول على أفضل عقد ممكن".

وأوضح "استطلعنا السوق للحصول على أفضل عرض ممكن وحصلنا عليه وطابقت نايكي هذا العرض، وسيتم الإعلان عنه قريبا وستكون مدة العقد 10 سنوات".

وعن أزمة برشلونة مع قواعد اللعب المالي النظيف قال: "نتقدم بشكل أفضل والعقد مع نايكي سيساعد. رابطة الدوري الإسباني اعترفت بجهودنا في تقليص الرواتب".

وعن العلاقة مع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري قال: "لقد بدأت بمشاكل ولكن تم تصحيح ذلك. هناك جوانب تحتاج إلى تحسين وأعتقد أن بعض القواعد ستتغير قبل نهاية العام. تيباس أصبح نموذجا في مكافحة القرصنة وبرشلونة مستعد للتعاون معه في الأمور التي نعتبرها منطقية".

وعن أزمة زيادة المباريات الدولية قال: "لدينا لاعبين جيدين وجميعهم يتم اختيارهم للمنتخبات، الفريق الرديف اضطر إلى إلغاء مباراته من أجل ذلك. يجب تنظيم هذا الأمر بشكل أفضل. أنا ضد دوري الأمم الأوروبية، فقد فرضوا علينا بطولة بشكل غير متوقع".

وأكمل "لا يتم احترام حقوق اللاعبين ونحن الأندية من ندفع الثمن. يجب تنظيم ذلك بما يصب في مصلحة اللاعبين والأندية".

وعن تصريحات لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا بشأن راحة لامين يامال واعتبارها مسؤولية برشلونة قال: "إذا كان يعتقد أن الأندية هي من يجب أن تكون حذرة مع اللاعبين، فعليهم أن يمنحونا السلطة لإرسال اللاعبين إلى التوقف الدولي أو عدم إرسالهم".

وأوضح "هم مدينون للأندية التي تدفع لهم. ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار. لا نريد أن يتكرر ما حدث مع بيدري، وإشراك لامين كان مخاطرة كبيرة".

وتابع " اتخذنا إجراءات للدفاع عن مصالحنا وقد فهموا وجهة نظرنا ووجهة نظر اللاعب الذي يملك شخصية قوية. في النهاية ساد الرأي الصحيح".