تنس - دجوكوفيتش يخسر من سينر في نصف نهائي بطولة الملوك

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 23:35

كتب : FilGoal

دجوكوفيتش يودع منافسات التنس في أولمبياد طوكيو

خسر الصربي نوفاك دجوكوفيتش أمام الإيطالي يانيك سينر في نصف نهائي بطولة ملوك التنس المقامة بالسعودية ضمن موسم الرياض.

وفاز سينر المصنف الأول على العالم بالمباراة بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة واحدة فاز بها دجوكوفيتش المصنف الرابع عالميا.

وبذلك تأهل سينر البالغ من العمر 23 عاما إلى نهائي بطولة Six Kings Slam لينتظر الفائز من لقاء رافاييل نادال وكارلوس ألكاراز.

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واستمرت المباراة لمدة ساعتين و26 دقيقة.

وقال دجوكوفيتش في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "قاتلت لكني لم أكن جيدًا بما يكفي للفوز، سينير أفضل مني، هذه الحقيقة وهو الأفضل في العالم".

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وأضاف البالغ من العمر 37 عاما "في المجموعة الثالثة حدثت لي بعض الانزعجات".

وشدد "الجماهير الحاضرة ساعدتني على التألق، وأشكرهم على الدعم، يبدو أن التنس لعبة شعبية في السعودية، وأحب مشاهدة الكثير من بطولات التنس هنا في المستقبل".

فيما قال سينر: "أنا سعيد بالطريقة التي عدت بها في المجموعة الثالثة".

وأكمل "تنظيم الحدث في موسم الرياض يتم بشكل رائع، نحن سعداء بالحضور هنا، السعودية بلد رائع، وأتمنى العودة إليها مجددا"

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الفوز هو الرابع على التوالي لسينر على دجوكوفيتش، فقد أسقطه مؤخرا في بطولة شنغهاي للأساتذة الأحد الماضي.

وكان سينر قد تأهل لنصف النهائي بعد فوزه على الروسي دانييل مدفيديف في افتتاح البطولة.

فيما بدأ دجوكوفيتش البطولة من الدور نصف النهائي.

وتقام البطولة بين 6 من أشهر لاعبي العالم وعلى رأسهم الماتادور الإسباني رافائيل نادال، بالإضافة لنوفاك دجوكوفيتش الأكثر تتويجا ببطولات الجراند سلام.

ويشارك كل من الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال ومواطنه كارلوس ألكارازا بجانب كل من دانييل مديفيديف وجانيك سينر المتوج بلقب أستراليا المفتوحة هذا العام وأخيرا هولجر رون الموهبة الدنماركية.

ويذكر أن نوفاك دجوكوفيتش حصد 24 لقبا من البطولات الكبرى "جراند سلام".

بينما سبق لنادال، الذي أعلن اعتزاله قبل أيام، تحقيق 22 لقبا من ألقاب الجراند سلام.

نوفاك دجوكوفيتش يانيك سينر تنس
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