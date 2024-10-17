رئيس لجنة الحكام يكشف موعد تحديد حكام السوبر وطلب عاجل أجله جمال علام

كشف محمد فاروق رئيس لجنة الحكام عن موعد تحديد الأطقم التي ستدير مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات.

وقال فاروق في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "هناك اجتماع سينعقد مساء الغد -الجمعة- لتحديد أطقم تحكيم مباريات كأس السوبر المصري".

وأضاف "نحتاج للتكاتف لإنجاح منظومة التحكيم المصري. بدأنا بشكل جيد في دوري المحترفين ونسبة الأخطاء لا تتعدى 1%".

وأكمل "اللجنة بدأت في العمل على علاج السلبيات وأجرينا معسكرات جيدة وسنرى نسخة قوية من الدوري إذا تواجدت اللجنة المصرية".

وكشف "بعض الأمور المطلوبة متوفرة والبعض الآخر ليس متوفرا. لم تتم حل مشكلة ملابس الحكام حتى الآن، ونحتاج لرفع أجور الحكام وأبلغت جمال علام رئيس الاتحاد بذلك، ولكنه أرجأ الأمر لمجلس الإدارة القادم. سنحتاج لمعسكرات للحكام خلال الموسم القادم أيضا. يجب منح الحكم كل حقوقه قبل أن أحاسبه".

وفي تصريحات لاحقة لقناة أون تايم سبورتس 2 كشف فاروق عن سبب سفر 2 فقط من حكام تقنية الفيديو، وهما محمود عاشور ووائل فرحان.

وقال فاروق: "لدينا مباراتين في اليوم وحكم الفيديو المساعد سيكون من بقية الحكام".

وأوضح "كنت بحاجة للمزيد لتوفير حكام الفيديو المساعدين أيضا ولتفادي الظروف المحتملة، ولكني فوجئت باللجنة المنظمة تبلغنا أن هذا هو العدد المسموح بسفره من الحكام".

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، والزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي يوم 20 أكتوبر.

وتقام المباراة النهائية يوم 24 أكتوبر.