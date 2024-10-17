رئيس لجنة الحكام يكشف موعد تحديد حكام السوبر وطلب عاجل أجله جمال علام

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 23:31

كتب : FilGoal

محمد فاروق

كشف محمد فاروق رئيس لجنة الحكام عن موعد تحديد الأطقم التي ستدير مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات.

وقال فاروق في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "هناك اجتماع سينعقد مساء الغد -الجمعة- لتحديد أطقم تحكيم مباريات كأس السوبر المصري".

وأضاف "نحتاج للتكاتف لإنجاح منظومة التحكيم المصري. بدأنا بشكل جيد في دوري المحترفين ونسبة الأخطاء لا تتعدى 1%".

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف قائمة الأهلي لبطولة كأس السوبر المصري السوبر المصري - الأهلي.. لتكرار إنجازه القياسي السوبر المصري - بعد سفره مع بعثة الزمالك.. في الجول يكشف موقف نبيل عماد السوبر المصري - بعثة الزمالك تصل إلى أبوظبي استعدادا لمواجهة بيراميدز

وأكمل "اللجنة بدأت في العمل على علاج السلبيات وأجرينا معسكرات جيدة وسنرى نسخة قوية من الدوري إذا تواجدت اللجنة المصرية".

وكشف "بعض الأمور المطلوبة متوفرة والبعض الآخر ليس متوفرا. لم تتم حل مشكلة ملابس الحكام حتى الآن، ونحتاج لرفع أجور الحكام وأبلغت جمال علام رئيس الاتحاد بذلك، ولكنه أرجأ الأمر لمجلس الإدارة القادم. سنحتاج لمعسكرات للحكام خلال الموسم القادم أيضا. يجب منح الحكم كل حقوقه قبل أن أحاسبه".

وفي تصريحات لاحقة لقناة أون تايم سبورتس 2 كشف فاروق عن سبب سفر 2 فقط من حكام تقنية الفيديو، وهما محمود عاشور ووائل فرحان.

وقال فاروق: "لدينا مباراتين في اليوم وحكم الفيديو المساعد سيكون من بقية الحكام".

وأوضح "كنت بحاجة للمزيد لتوفير حكام الفيديو المساعدين أيضا ولتفادي الظروف المحتملة، ولكني فوجئت باللجنة المنظمة تبلغنا أن هذا هو العدد المسموح بسفره من الحكام".

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، والزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي يوم 20 أكتوبر.

وتقام المباراة النهائية يوم 24 أكتوبر.

محمد فاروق لجنة الحكام السوبر المصري
نرشح لكم
بمشاركة 167 فريقا بعد صعود "ثواني الرابع".. الكشف عن نظام القسم الثالث ثروت سويلم: جدول الدوري سيتم إعلانه كاملا.. وهذه التعديلات تمت في اللائحة حمدي النقاز يتقدم بشكوى ضد الإسماعيلي مران الزمالك - تأهيل نبيل عماد والزناري.. وفقرة خاصة لـ ركلات الترجيح انتهت أزمة القيد.. الزمالك يعلن سداد مستحقات أتشيمبونج بالكامل خبر في الجول - جوميز يستقر على بديل نبيل عماد أمام بيراميدز خبر في الجول - أحمد رضا إلى الجونة معارا من وادي دجلة في الجول يكشف قائمة الأهلي لبطولة كأس السوبر المصري
أخر الأخبار
استمرار غياب طارق حامد حتى نهاية أكتوبر 3 ساعة | المحترفون
بمشاركة 167 فريقا بعد صعود "ثواني الرابع".. الكشف عن نظام القسم الثالث 3 ساعة | الكرة المصرية
لابورتا: هذا سبب رحيل تشافي ومستقبل دوري السوبر الأوروبي 3 ساعة | الدوري الإسباني
تنس - نادال يخسر من ألكاراز في نصف نهائي بطولة الملوك.. ويضرب موعدا مع دجوكوفيتش 3 ساعة | رياضات أخرى
يد - انتصارات مصرية في دوري أبطال أوروبا.. وإصابة مرعبة 3 ساعة | كرة يد
ثروت سويلم: جدول الدوري سيتم إعلانه كاملا.. وهذه التعديلات تمت في اللائحة 3 ساعة | الدوري المصري
بوليسيتش: ميلان غير مسيرتي إلى الأفضل 4 ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا: رفضنا عرضا خرافيا لضم يامال.. والراحلون لن يجدوا مكانا مثل برشلونة 4 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا