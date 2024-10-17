ميسي أم رونالدو؟ رد غير متوقع من مسعود أوزيل

أجاب الألماني مسعود أوزيل بطريقة غير متوقعة بعد سؤاله عن الأفضل بين كريستيانو رونالدو ولونيل ميسي.

وتزامل أوزيل مع رونالدو في صفوف ريال مدريد بين عامي 2010-2013.

وطُلب من أوزيل خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرا طُلب من أوزيل الاختيار بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

إجابة أوزيل كانت مفاجئة، إذ لم يختر أيا من الثنائي واختار خيارا ثالثا غير متوقع وقال: أردا جولر.

ونجح أوزيل بالهروب بإجابته من الاختيار بين رونالدو وميسي ووجه الأنظار نحو موهبة التركية.

جولر الموهبة التركية الشابة صاحب الـ 19 عاما خطف الأنظار مع فنربخشة في بداياته.

وفي صيف عام 2023 ، نجح ريال مدريد في الحصول على خدمات النجم الشاب.

Mesut Ozil picked Arda Guler when asked who he preferred between Ronaldo and Messi.#Messi𓃵 #ronaldo𓃵 #GOAT pic.twitter.com/wRs4cYaN75 — Sports channel (@Tumo21991) October 17, 2024

أوزيل بدأ مسيرته مع شالكه في 2006، قبل أن ينتقل إلى فيردر بريمن في يناير 2008 ومنه إلى ريال مدريد عام 2010.

وبعد ثلاث سنوات، انتقل أوزيل إلى أرسنال عام 2013 ليستمر هناك حتى 2021 لينتقل إلى فنبرخشة ثم اسطنبول باشاكشهير.

ولعب أوزيل 645 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع الأندية، سجل فيها 114 هدفا وصنع 222 لآخرين.

وحصد الألماني ألقاب الدوري والكأس والسوبر مرة واحدة مع ريال مدريد، كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال أربع مرات والدرع الخيرية مرتين.

وفاز بلقب كأس ألمانيا مع فيردر بريمن عام 2009.

ومع منتخب ألمانيا، فاز أوزيل بلقب كأس العالم 2014، ويورو تحت 21 عاما، بجانب فوزه بجائزة لاعب العام في ألمانيا 2014.

لعب أوزيل 92 مباراة بقميص ألمانيا، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 40 آخرين.