ميسي أم رونالدو؟ رد غير متوقع من مسعود أوزيل

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 23:28

كتب : FilGoal

أوزيل - رونالدو - ميسي

أجاب الألماني مسعود أوزيل بطريقة غير متوقعة بعد سؤاله عن الأفضل بين كريستيانو رونالدو ولونيل ميسي.

وتزامل أوزيل مع رونالدو في صفوف ريال مدريد بين عامي 2010-2013.

وطُلب من أوزيل خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرا طُلب من أوزيل الاختيار بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

أخبار متعلقة:
مبابي يحصد جائزة أفضل لاعبي ريال مدريد في سبتمبر ذا أثليتك: ريال مدريد يلاحق لابورت ميرور: ليفربول بات متأكدا.. أرنولد إلى ريال مدريد ريليفو: براهيم دياز قد يعود لريال مدريد أقرب من المتوقع

إجابة أوزيل كانت مفاجئة، إذ لم يختر أيا من الثنائي واختار خيارا ثالثا غير متوقع وقال: أردا جولر.

ونجح أوزيل بالهروب بإجابته من الاختيار بين رونالدو وميسي ووجه الأنظار نحو موهبة التركية.

جولر الموهبة التركية الشابة صاحب الـ 19 عاما خطف الأنظار مع فنربخشة في بداياته.

وفي صيف عام 2023 ، نجح ريال مدريد في الحصول على خدمات النجم الشاب.

أوزيل بدأ مسيرته مع شالكه في 2006، قبل أن ينتقل إلى فيردر بريمن في يناير 2008 ومنه إلى ريال مدريد عام 2010.

وبعد ثلاث سنوات، انتقل أوزيل إلى أرسنال عام 2013 ليستمر هناك حتى 2021 لينتقل إلى فنبرخشة ثم اسطنبول باشاكشهير.

ولعب أوزيل 645 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع الأندية، سجل فيها 114 هدفا وصنع 222 لآخرين.

وحصد الألماني ألقاب الدوري والكأس والسوبر مرة واحدة مع ريال مدريد، كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال أربع مرات والدرع الخيرية مرتين.

وفاز بلقب كأس ألمانيا مع فيردر بريمن عام 2009.

ومع منتخب ألمانيا، فاز أوزيل بلقب كأس العالم 2014، ويورو تحت 21 عاما، بجانب فوزه بجائزة لاعب العام في ألمانيا 2014.

لعب أوزيل 92 مباراة بقميص ألمانيا، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 40 آخرين.

ريال مدريد رونالدو مسعود أوزيل
نرشح لكم
لابورتا: هذا سبب رحيل تشافي ومستقبل دوري السوبر الأوروبي بوليسيتش: ميلان غير مسيرتي إلى الأفضل لابورتا: رفضنا عرضا خرافيا لضم يامال.. والراحلون لن يجدوا مكانا مثل برشلونة حرمان سان جيرمان من جماهيره أمام مارسيليا فابريجاس مشيدا بـ لامين يامال: لا أحبذ المقارنات لكن مؤشراته تعيد للأذهان بداية ميسي بعد القبض على 19 مشجعا.. الكشف عن شهادة تشالهان أوجلو في تحقيقات قضية أولتراس إنتر روبن أموريم يعلق على "هل يخلف جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي" "خوفا من محاكمة غير عادلة".. باكيتا يصدر بيانا بشأن قضية المراهنات
أخر الأخبار
استمرار غياب طارق حامد حتى نهاية أكتوبر 4 ساعة | المحترفون
بمشاركة 167 فريقا بعد صعود "ثواني الرابع".. الكشف عن نظام القسم الثالث 4 ساعة | الكرة المصرية
لابورتا: هذا سبب رحيل تشافي ومستقبل دوري السوبر الأوروبي 4 ساعة | الدوري الإسباني
تنس - نادال يخسر من ألكاراز في نصف نهائي بطولة الملوك.. ويضرب موعدا مع دجوكوفيتش 5 ساعة | رياضات أخرى
يد - انتصارات مصرية في دوري أبطال أوروبا.. وإصابة مرعبة 5 ساعة | كرة يد
ثروت سويلم: جدول الدوري سيتم إعلانه كاملا.. وهذه التعديلات تمت في اللائحة 5 ساعة | الدوري المصري
بوليسيتش: ميلان غير مسيرتي إلى الأفضل 5 ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا: رفضنا عرضا خرافيا لضم يامال.. والراحلون لن يجدوا مكانا مثل برشلونة 6 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا