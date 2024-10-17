حمدي النقاز يتقدم بشكوى ضد الإسماعيلي

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 22:45

كتب : FilGoal

حمدي النقاز

أعلن التونسي حمدي النقاز تقدمه بشكوى رسمية ضد النادي الإسماعيلي للحصول على مستحقاته المتأخرة.

حمدي النقاز

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وانضم حمدي النقاز إلى صفوف الإسماعيلي في صيف 2022.

وأوضح النقاز عبر حسابه على إنستجرام أنه لم يحصل على سوى على 60 % من قيمة تعاقده مع الدراويش عن الموسم الأول.

أخبار متعلقة:
مصدر من الإسماعيلي: جلسة مع النقاز بعد طلب حمد إبراهيم.. واللاعب يحل أزمته مع الزمالك مصدر من الإسماعيلي: مفاوضات مع النقاز وتراوري بسبب إيقاف القيد خبر في الجول - إيقاف حمدي النقاز لصالح الزمالك.. والحل الوحيد لرفع العقوبة أحمد سالم يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك مجددا وحل أزمة النقاز.. وتجديد السعيد

وشدد اللاعب التونسي على أنه اضطر لرفع شكوى ضد الإسماعيلي، موضحا أنه لم يتلق أي اتصالات رسمية أو شبه رسمية منذ إصدار قرار بوقفه عن اللعب بسبب استحقاق غرامة لنادي الزمالك.

وانتهى الصراع القانوني بين نادي الزمالك والتونسي حمدي النقاز بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر وإلزامه بسداد غرامة مالية للنادي الأبيض.

ويعاني الإسماعيلي من أزمة إيقاف القيد لفترتين أي حتى فترة انتقالات الصيف المقبل.

ولعب النقاز 30 مباراة بقميص الإسماعيلي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.

تفاصيل أزمة النقاز والزمالك

النقاز انضم إلى الزمالك قادمًا من النجم الساحلي في صيف 2018، لكنه فسخ عقده من طرف واحد في فبراير 2020 ليدخل مع النادي في مشاكل قضائية.

ولعب النقاز لاحقا لـ سودوفوا الليتواني، ثم الترجي التونسي، وعاد بشكلٍ مفاجئ للزمالك في صيف 2021 وقت تولي لجنة حسين لبيب مهمة إدارة النادي.

ولم يستطع الزمالك إدخال النقاز في قائمته بسبب عقوبة إيقاف القيد، وأعير الظهير التونسي لأهلي جدة السعودي ثم عاد للزمالك لكن تم فسخ التعاقد.

وصرّح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة عبر الموقع الرسمي للنادي حينها: "تم فسخ عقد حمدي النقاز مع الزمالك بالتراضي".

وأضاف: "اللاعب التونسي سيرد جميع المبالغ التي حصل عليها من الزمالك خلال فترة تولي اللجنة المؤقتة بعد أن تنازلت اللجنة عن الحكم الصادر لصالح الزمالك من المحكمة الرياضية الدولية منتصف الموسم الماضي".

وأتم: "كما سيتنازل الزمالك عن الحكم الصادر لصالحه من فيفا ضد النقاز بعد سداد اللاعب للمبلغ المستحق وفسخ عقد اللاعب للموسمين المقبلين والبالغ مليون و900 ألف دولار".

وكان النقاز حصل من الزمالك على مستحقات بقيمة 400 ألف دولار بعد عودته للفريق الأبيض وقبل إيقاف النادي الأبيض من القيد وإعارة اللاعب التونسي إلى أهلي جدة السعودي.

وكان من المفترض أن يعيد النقاز تلك الأموال للزمالك لكن ذلك لم يحدث، وحصل النادي الأبيض على حكم ضد اللاعب التونسي.

الإسماعيلي حمدي النقاز
نرشح لكم
مران الزمالك - تأهيل نبيل عماد والزناري.. وفقرة خاصة لـ ركلات الترجيح انتهت أزمة القيد.. الزمالك يعلن سداد مستحقات أتشيمبونج بالكامل خبر في الجول - جوميز يستقر على بديل نبيل عماد أمام بيراميدز خبر في الجول - أحمد رضا إلى الجونة معارا من وادي دجلة في الجول يكشف قائمة الأهلي لبطولة كأس السوبر المصري تعاون بين اتحاد الكرة ووزارة الصحة لمنع التلاعب في أعمار اللاعبين بمشاركة الثلاثي الدولي.. بيراميدز يختتم تدريباته قبل السفر للإمارات سيدات - الأهلي يهزم مودرن سبورت بالهدف الأسرع
أخر الأخبار
يد - مدرب فيزبريم: يحيى الدرع قد يغيب لنهاية الموسم 6 دقيقة | كرة يد
حمدي النقاز يتقدم بشكوى ضد الإسماعيلي 20 دقيقة | الكرة المصرية
حرمان سان جيرمان من جماهيره أمام مارسيليا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
فابريجاس مشيدا بـ لامين جمال: لا أحبذ المقارنات لكن مؤشراته تعيد للأذهان بداية ميسي ساعة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - تأهيل نبيل عماد والزناري.. وفقرة خاصة لـ ركلات الترجيح ساعة | الكرة المصرية
ارتبط اسمه بالزمالك.. نعيم السليتي ينضم إلى الشمال القطري ساعة | ميركاتو
انتهت أزمة القيد.. الزمالك يعلن سداد مستحقات أتشيمبونج بالكامل ساعة | الدوري المصري
كرة يد – إصابة قوية لـ يحيى الدرع مع فيزبريم ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا