حرمان سان جيرمان من جماهيره أمام مارسيليا

قررت السلطات الفرنسية منع جماهير باريس سان جيرمان من حضور لقاء مارسيليا في الكلاسيكو الفرنسي خوفا من المناوشات بين جماهير الفريقين.

ويحل سان جيرمان ضيفا على مارسيليا يوم 27 أكتوبر الجاري ضمن الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وتم تصنيف المباراة على أنها عالية الخطورة ولذلك قررت السلطات حظر سفر المشجعين الباريسيين.

وبررت وزارة الداخلية الفرنسية قرارها بأن المباراة تشكل خطرا حقيقيا بسبب الاشتباكات المتوقعة بين الجمهورين.

أوضح برونو ريتيلو وزير الداخلية أن الشرطة في راحة جزئية بعد أولمبياد باريس، مما يحد من الموارد المتاحة لضمان الأمن.

وطرح نادي مارسيليا التذاكر المخصصة لجمهور الضيف للبيع.

القرار كان متوقعا، فقد منعت السلطات جماهير بعض الأندية من حضور مباريات فريقهم الخارجية خوفا من اشتباكات الجماهير.

يذكر أن نادي نيس أيضا حرم من جماهيره في مباراته ضد مضيفه مارسيليا بالدوري الفرنسي الشهر الماضي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

في 2021 اقتحمت جماهير نيس الملعب خلال لقاء مارسيليا واعتدت على لاعبي الفريق الخصم، مما تسبب في هذه القرارات من السلطات الفرنسية منذ هذا الوقت.

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