فابريجاس مشيدا بـ لامين يامال: لا أحبذ المقارنات لكن مؤشراته تعيد للأذهان بداية ميسي

انهال سيسك فابريجاس أسطورة برشلونة السابق بالإشادة بـ لامين يامال لاعب برشلونة الحالي.

لامين جمال النادي : برشلونة برشلونة

وعلق فابريجاس على المقارنات بينه وبين ليونيل ميسي أسطورة برشلونة في بدايتهما، كاشفا بأنه لا يحبذها بكل تأكيد.

وقال مدرب كومو في تصريحات لقناة ESPN: "أتفهم المقارنات مع ميسي. إنه موهبة فريدة، والتشابهات موجودة."

"أتفهم المقارنات بين لامين يامال وليونيل ميسي رغم إنني لا أحب ذلك لأنني أعتقد أن كل لاعب مختلف ولدينا جميعًا قصصنا الخاصة".

وأضاف "الآن يجب على لامين أن يتبع مساره الخاص ويخلق طريقه. لكن هناك بالتأكيد علامات تعيدك إلى ما كان عليه ليونيل. أعتقد أن هذا أمر طبيعي تمامًا، خاصة لجماهير برشلونة التي مرت بفترة صعبة".

مدرب كومو الإيطالي أكمل "أعتقد أن الحماس الذي يجلبه لامين مهم جدًا. إنه مثل ليونيل، في اللحظات الصعبة دائمًا يكون موجود لمساعدة الفريق. ومع لامين، أعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق أداء رائع لسنوات عديدة في برشلونة."

وأتم "إنه قادر على قراءة المباراة وفهم ما يحتاجه. أعتقد أن هذه بالفعل علامة على أنه لاعب عظيم، ولاعب ناضج جدًا، وما يعجبني أكثر هو أنه يبدو وكأنه يلعب في الشارع. يبدو أن كل شيء أصبح سهلاً جدًا بالنسبة له. إنه متحرر ذهنيًا".

لامين يامال يلعب مع الفريق الأول منذ موسم 2021/2022، وقتما كان بعمر 16 عاما.

صاحب الـ19 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة رفقة برشلونة بمختلف البطولات. سجل فيهم 5 أهداف وصنع 5 مثلهم.

وكان لامين يامال نجم منتخب إسبانيا الأول الذي حقق بطولة يورو 2024 هذا الصيف بعد الفوز على إنجلترا في النهائي.